Por la mente de los esposos Quiñones Cacais jamás pasó que el nacimiento de su séptima hija iba a ser un acontecimiento traumático. La familia, oriunda de Coyaima, Tolima está ‘varada’ en un albergue de Bucaramanga desde hace 20 días.

En medio del aislamiento obligatorio que enfrenta el país por cuenta del Coronavirus, situación que por sí sola es agobiante, a la historia de la familia Quiñones Cacais se suma el fallecimiento de su hija recién nacida, en una ciudad que no conocen, lejos de sus otros hijos.

Mercy llegó a la capital santandereana remitida de El Espinal al Hospital Universitario de Santander, HUS, para tener a su hija, pues por el estado de salud de la bebé, el parto no podía ser en el municipio tolimense.

Lea también: Con 191 casos confirmados este lunes, Amazonas llegó a un total de 718 pacientes con COVID-19.

Así las cosas, el 21 de abril los esposos llegaron a Bucaramanga, a la espera del procedimiento. Sin embargo, la recién nacida falleció. Ahora buscan la manera de regresar a su casa, hacer su duelo y continuar con su vida.

“Yo no quería que me remitieran al HUS porque es muy lejos, no tenemos familia. Aquí no estamos haciendo nada, solo aumenta la preocupación, pues mi esposo es el que se rebusca el trabajo para darnos de comer y ya llevamos 20 días aquí, lejos de los niños, que se quedaron solos, pues no pensábamos demorarnos tanto”, relata Mercy.

Y aunque están hospedados en un albergue, no ven la hora de que se pueda conseguir un medio de transporte para retornar a Coyaima.

“Necesitamos solucionar lo del transporte, necesitamos un carro que nos saque de aquí. Agradecería que al menos nos llevara a Girardot o al Espinal, allá la Alcaldía manifestó hacerse cargo de nosotros”, dijo la mujer.

De acuerdo con el Secretario del Interior de Santander, Camilo Arenas, para dar mayor claridad sobre quiénes pueden movilizarse y quiénes no, el Ministerio de Transporte ha dispuesto un formulario para que los colombianos puedan revisar si hacen parte de las actividades exceptuadas. Así, las personas podrán identificar, con mayor certeza, si su desplazamiento está exceptuado según las normas expedidas por el Gobierno Nacional para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

En caso de cumplir alguna de las excepciones señaladas en el Decreto 636 de 2020 no necesita de algún permiso para movilizarse y el traslado deberá hacerse cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad establecidas.

Si su caso es particular, puede validarlo diligenciando el formulario dispuesto por el Centro de Logística y Transporte en la página del Ministerio de Transporte.

Para ayudar a esta familia a regresar a casa puede comunicarse a los números 3118112041 o 3146757402.