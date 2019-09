En ese centro médico le pidieron a Zerda un depósito por US$ 3.000 dólares “porque no atendían sin esa prenda de garantía. En Cuba parece ser que no existe Soat, así que no hay nada que les asegure atención gratuita. Iván pasó su tarjeta de crédito porque Mónica tenía una factura grave en el fémur y necesitaba una cirugía ya”, explicó Luna.

Desde ese 8 de septiembre la pareja ha estado costeándose sus trámites médicos porque, según afirma Iván Zerda, en el consulado de Colombia en Cuba no los han ayudado.

“A Iván en el consulado le dijeron que no podían ayudarlo. La otra opción es trasladar a Mónica a Bogotá, para que la atiendan en Colombia con el seguro de ella y en el consulado solo dijeron que ese procedimiento vale cerca de $35 mil dólares y que no podían ayudarlos con nada económico”, explicó Luna.

En la mañana de este 10 de septiembre, Mónica entró a cirugía pero sus familiares en Colombia todavía no tienen noticias. Saben que si el procedimiento sale de manera exitosa su familiar debe quedarse por lo menos una semana más para la recuperación.

“Y si se queda 10 o 20 días a ellos les toca seguir costeándose todo. No sabemos qué vaya a pasar después de la cirugía. La situación no fue tan grave, gracias a Dios, pero el dinero se acaba. Él sigue pasando la tarjeta de crédito pero es probable que el cupo se le llene”, dijo la hermana de la víctima.

Por esta razón, desde Bucaramanga se ha realizado una campaña para que quién quiera ayudar a la pareja pueda hacerlo donando dinero a sus cuentas personales. “Así ellos van pagando la tarjeta para tener cupo y seguir pagando las cuentas médicas”, comentó Luna.

Quienes deseen ayudar puede hacerlo a las cuentas de ahorro de Bancolombia número 79946372701, a nombre de Mónica Luna y a la 03929150065 a nombre de Ivan Zerda.

¿Y la propuesta?

Iván, de 38 años, conoció a Mónica, de 32, hace ocho meses. Junto con Aura planeó una noche especial para pedirle a su novia que pasaran la vida juntos.

Con el accidente, Iván no solo tuvo que ver cómo su plan se desplomaba sino aguantarse la impotencia de ver a Mónica sufriendo sin poder ayudarla.

Una vez vio truncado su plan, y los medios en Colombia comenzaron a contar su historia, Iván decidió armarse de valor y pedirles ayuda a unas enfermeras del hospital para completar el propósito de su viaje.

“Con ayuda de las enfermeras hizo todo lo que pudo para olvidar, y que ella pudiera olvidar, el horrible momento por el que pasaron. Le pidió matrimonio en el hospital. Ella le dijo que sí. Esperemos que pronto los podamos tener a los dos en Colombia para celebrar esa buena noticia”, dijo Luna.