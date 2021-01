Los parques temáticos de Santander están exentos de la medida del ‘pico y cédula’, de acuerdo al decreto departamental 856 del pasado lunes 28 de diciembre.

El Parque Nacional del Chicamocha, el Cerro del Santísimo y el Pony Parque en La Mesa de los Santos, entre otros, iniciaron atención al público el pasado 2 de enero y continúan con sus puertas abiertas de manera normal los días que no haya toque de queda. Así pues, funcionarán como lo hacen habitualmente hasta el próximo viernes 8 de enero, y reabrirán el martes 12 del presente mes.

“El Parque Nacional del Chicamocha y el Ecoparque Cerro del Santísimo, no aplican para el pico y cédula teniendo en cuenta que hemos cumplido con todas las normas de bioseguridad, y hemos sido ejemplo a nivel nacional. Somos lugares a cielo abierto en los que no se generan aglomeraciones, con lo que no somos un foco de contagio del coronavirus”, asegura Uriel Fernando Mendoza, director de la Corporación Parque Nacional de Chicamocha.

El funcionario extiende la invitación igualmente a todos los santandereanos a que visiten las instalaciones de los parques temáticos del departamento, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y los aforos permitidos. Panachi tiene un horario de atención establecido de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y el Ecoparque Cerro del Santísimo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para tener en cuenta...

Si planea visitar las instalaciones de los diferentes parques temáticos presentes en Santander, tenga en cuenta que:

El uso de tapabocas es obligatorio.

Debe acatar el distanciamiento en las taquillas y establecimientos comerciales.

La desinfección de pies, y toma de temperatura son requisitos indispensables para acceder a las instalaciones. Así mismo, debe realizarse un continuo lavado de manos en los diferentes puntos dispuestos por los parques.

Las instalaciones del Ecoparque Cerro del Santísimo cuentan con un aforo del 30%, para cumplir las normas exigidas, lo que implica que los visitantes podrán ir ingresando en la medida en que haya disponibilidad de acuerdo con este requisito.