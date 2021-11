Pediatras hablan sobre la vacuna COVID-19 en menores de 3 a 11 años en Santander

Este viernes Santander no reporta fallecidos por COVID-19

Ante este panorama, y teniendo en cuenta que el Coronavirus en los niños no reviste el mismo grado de severidad que en los adultos, aunque en algunos casos sí se pueden registrar complicaciones y requerir hospitalización, la mejor opción es la vacunación.

“En China se ha aplicado a más de 100 millones de niños y ha sido muy raro encontrar efectos adversos y graves. Los que se evidencian son los comunes: fiebre, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, todos muy leves y parecidos a los de las demás vacunas del esquema que deben cumplir estos menores”, agregó.

Según estudios en China los efectos en los niños de 3 a 6 años fueron menores que los efectos en niños más grandes. “En Estados Unidos, por ejemplo, ahora con la variante Delta el aumento en la tasa de infección fue mayor en los niños sin vacunar comparado con otros grupos etarios que ya estaban vacunados”, explicó el médico pediatra.

Además de vacunar a los niños por un tema de salud pública también se debe tener en cuenta su salud mental y el regreso a una “normalidad” de manera segura.

“Aplicar este biológico a los niños entre 3 y 11 años permitiría que puedan asistir de forma más segura y tranquila a los jardines y a las escuelas, que puedan salir de casa a educarse y compartir con sus compañeros sin temor, pues ya han estado bastante tiempo encerrados”, argumentó Vargas.

¿Cuántas dosis deben recibir?

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Asociación Colombiana de Pediatría y la Sociedad Colombiana de Infectología, que dieron el aval para el uso de la vacuna en esta población, la cantidad del biológico que se aplicará a los niños es la misma que ya recibieron los adultos, también serán dos aplicaciones y se usará el mismo tiempo de aplicación de la segunda dosis, es decir 28 días.

“La vacuna es segura, se ha demostrado que sirve, la respuesta de anticuerpos fue casi del 100 %, es una vacuna que ya en adultos ha sido efectiva, por eso invito a los padres a que no duden y vacunen a sus hijos”, dijo.

Igualmente, vacunar a los niños también ayudará a lograr la inmunidad de rebaño, “porque aunque no se enfermen grave si pueden transmitir la enfermedad a los adultos que no están vacunados”.

En ese sentido, desde el Ministerio de Salud también hicieron un llamado a intensificar la búsqueda de la población de 3 a 29 años que aún no se ha vacunado. “Vacunémonos en bloque, en familia, todos los integrantes de la familia que no se han vacunado, deben asistir a los puntos de vacunación”, planteó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

Opiniones divididas

Así como los padres de familia aún tienen opiniones divididas frente a la vacunación de sus hijos, en Bucaramanga un grupo de pediatras y epidemiólogos considera que la vacunación no es urgente ni necesaria en este grupo de edad.

En una carta abierta explican las razones por las que consideran que no es momento de vacunar a los más pequeños de los hogares.

En el documento explican que “en el momento en que CoronaVac se autorizó para uso de emergencia en el país, solo se contaba con los datos preliminares de un estudio sobre la eficacia de esta vacuna”.

Señalan además que “según estudios posteriores, incluido el más reciente del Ministerio de Salud sobre la efectividad de la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de 60 años, sugieren que la efectividad de CoronaVac es adecuada para prevenir muertes por COVID-19 en adultos mayores, quienes tienen un riesgo alto de complicaciones y mortalidad. Pero esto no implica que la efectividad de la vacuna sea lo suficientemente alta para ser útil en prevenir muertes en niños de 3 a 11 años, quienes tienen un riesgo de complicaciones y muerte mucho menor que los adultos”.

La carta también menciona que la eficacia y la efectividad de CoronaVac para prevenir complicaciones y muertes en niños no ha sido evaluada y hasta ahora es desconocida.

“A pesar de lo que afirman el gobierno y algunas sociedades médicas, lo cierto es que no hay evidencia disponible de la utilidad de CoronaVac para prevenir muertes y casos graves en niños de 3 a 11 años. En este momento, no nos encontramos en una situación de emergencia similar a la que se vivió al inicio de la pandemia, particularmente en lo que concierne a menores de 3 a 11 años, en quienes los casos graves y las muertes son mucho menos frecuentes que en los adultos. Por lo tanto, no existe una situación de emergencia que justifique vacunar a los niños con una vacuna con beneficios y riesgos desconocidos”.

Pese a estas opiniones, las sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Inmunología, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología respaldan la vacunación.

Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría explicó que la decisión se tomó con base en un análisis juicioso de todas las publicaciones y evidencia que se tiene respecto al uso de vacunas en esta población, en países como China o Chile.

“Sabemos que las vacunas salvan vidas, que es una estrategia que contribuye en el control de la infección. A pesar de que los niños no son el foco de la pandemia y tienen una gravedad mucho menor o se infectan menos, de todas maneras se pueden infectar y pueden diseminar el virus”, indicó.

Finalmente y ante este escenario la decisión de vacunar o no a los niños es únicamente de los padres de familia, quienes tendrán que evaluar los pros y contras de decir sí o no a la inmunización.