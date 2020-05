La Alcaldía de Bucaramanga acordó la medida de ‘pico y cédula’ en toda la ciudad, en la modalidad de par e impar. Se espera que la misma fórmula sea adoptada por los otros alcaldes del área metropolitana.

Irá de lunes a sábado, teniendo en cuenta el día calendario: las fechas pares podrán circular las personas cuyo último dígito de la cédula termine en 0, 2, 4, 6 y 8; y las fechas impares aquellas cuyo último dígito de la cédula termine en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida regirá a partir de las cero horas de mañana, 1 de junio, e irá hasta las cero horas del próximo 1 de julio.

De acuerdo con Ángel Galvis, asesor del municipio, “lo anterior aplica para la realización de actividades de adquisición, pago de bienes y servicios y jornadas físicas y de ejercicio al aire libre; asimismo, para el desplazamiento a servicios bancarios, financieros, de operadores de pago, compra y venta de divisas, para lo cual estos establecimientos únicamente podrán atender al público de manera presencial en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.

El funcionario informó que los días sábados, a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del siguiente día hábil, no se podrán realizar en forma personal o presencial las actividades de abastecimiento, adquisición y pagos de bienes o servicios y actividades físicas y de ejercicio al aire libre; únicamente se desarrollarán mediante domicilios y/o plataformas virtuales.

Toque de queda

Por otro lado, quedó confirmado que el toque de queda regirá de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. Los fines de semana será desde el sábado a las 6:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del próximo día hábil.

Pico y placa

El pico y placa se mantendrá tal y como está establecido: dos dígitos un día a la semana. Los lunes no pueden salir los carros cuyos últimos números de la placa sean 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6, y viernes, 7 y 8.

De acuerdo con la resolución 108 del 16 de marzo, la rotación de los dígitos se hará sólo hasta el lunes 2 de julio. A su tiempo se informará el nuevo esquema.

Los más de 40 mil comerciantes podrán abrir sus puertas siguiendo los protocolos de bioseguridad y sólo podrán atender al 30% de su aforo total.

Habrá rutas de buses convencionales que complementen el servicio prestado por Metrolínea, para no registrar aglomeraciones.

Otros horarios

La operación por sectores económicos quedó definida, a partir de mañana, en los siguientes horarios: Construcción, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.; Manufactura, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; Comercio al por mayor y detal, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; Autopartes, talleres y CDAs, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y peluquerías, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.