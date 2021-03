Madres, hijas, esposas y demás familiares de ciudadanos recluidos en las cárceles Modelo y Palogordo se ‘tomaron’ una vía este domingo para protestar y solicitar mejores condiciones de reclusión para sus seres queridos.

En dichos penales ubicados en Bucaramanga y en Girón, respectivamente, a los privados de la libertad no se les permiten permisos de 72 horas tal y como se venía haciendo antes de la pandemia, de acuerdo con lo denunciado por las familias de los presos y por defensores de derechos humanos.

Familiares de los reclusos también esperan que cuanto antes se reactiven las visitas presenciales en ambas cárceles, tal y como lo dispuso desde el pasado sábado el Gobierno Nacional.

Los inconformes llevaron a cabo en la mañana de ayer un plantón pacífico en las afueras de la Cárcel Modelo, en donde también exigieron mejores alimentos y cuidados en materia de salud y salubridad.

Una de las mujeres que participó en dicha movilización manifestó que “queremos ver a nuestros esposos y familiares. no se trata solo de una visita conyugal o del momento íntimo, sino del derecho que tenemos a verlos. Muchos de ellos extrañan a sus esposas, amigos, familias y eso los tienen muy depresivos; algunos ni llaman porque creen que uno los olvidó”.

En el plantón de ayer hizo presencia la Personería de Bucaramanga. Atendiendo las quejas de los manifestantes, este domingo dicha dependencia del Ministerio Público aclaró que “el 13 de marzo pasado los ministerios de Salud y de Justicia expidieron la circular externa N° 021 de 2021.

“Bajo un trabajo articulado interinstitucional podrán ser operativas las visitas familiares y conyugales cumpliendo con los protocolos de bioseguridad”, agregó la Personería.

Es preciso informar que las vistas en centros de reclusión se suspendieron debido a la pandemia, como medida preventiva contra una posible multiplicación de los contagios.

Hernando Mantilla, defensor de derechos humanos y columnista en asuntos carcelarios, indicó a Vanguardia que “la petición original de este plantón era exigir las visitas presenciales y conyugales, que recién fueron autorizadas con una resolución del Gobierno Nacional. Es un alivio, ya que los privados de la libertad hace más de un año no tienen contacto físico con sus seres amados.

“Pero también se reclaman más derechos y se denuncian situaciones como mala comida, deficiencias en la atención en salud y el hecho de que no se aborden muchos casos para descuentos o rebajas de penas”, agregó Mantilla.

Sobre los permisos de 72 horas que se otorgan a los reclusos que cumplen ciertas condiciones, este defensor de derechos humanos señaló que “en la resolución no se habla formalmente de las 72 horas, que en estos momentos no están habilitados estos permisos. Muchas cárceles no cuentan con espacios para que los condenados tengan cuarentena luego de cumplir el permiso”.

Vanguardia trató de obtener una declaración por parte de las directivas de la Cárcel Modelo, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo ninguna respuesta.

Dato: El pasado 13 de marzo, el Gobierno Nacional dispuso la “apertura parcial e inmediata de visitas de los cónyugues y familiares de la población privada de la libertad”.