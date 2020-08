Pilar del Río: el entrañable sueño de José Saramago

Debo aceptar que yo no llegué a leer a Don José hasta que ya estaba bastante grandecito. De hecho lo hice estando en la universidad. No exagero si digo que no recuerdo haberme reído tanto, y experimentado tanta intriga y estrés a la vez, como la que sentí leyendo una de sus obras más peculiares. La del hermano de Abel: Caín.

Luego llegaron a mí sus otros clásicos, siempre tan llenos de humor, sarcasmo, ironía, pero sobre todo de un especial sentido del pensamiento crítico.

Al leerlo entendí que no hay nada más exquisito que devorarse un texto como los suyos, no solo por la genialidad de lo que quería contar sino por la forma en que lo contaba.

A raíz de eso, siempre me rondó en la cabeza la particular y ridícula idea de imaginar cómo es estar dentro de la vida íntima de un escritor. Lo que significa para una persona ser parte de la vida amorosa de un personaje como estos. De una cabeza que va a mil por hora y que por naturaleza será compleja de amar y ser amada. Me gusta pensar en la gran aventura que eso pretende ser o en la gran responsabilidad que eso significaría.

Varias de mis dudas, en ese sentido, fueron despejadas en José y Pilar, un documental de Miguel Gonçalves Mendes, donde Pilar del Río es retratada junto a Saramago durante más de dos años, mostrando su vida personal y profesional a su lado. Más tarde, Alfaguara publicaría el libro José y Pilar: Conversaciones inéditas con muchas de las entrevistas realizadas para el filme.

Pilar no solo fue el último amor de Saramago, también fue la traductora de muchos de sus textos. Por lo que no solo llegó a hacer parte del corazón de José, sino de los últimos años de su vida como escritor. Eso significa que en muchas ocasiones lo hemos leído a través de los ojos de ella, de unos ojos enamorados y que conocen mejor que nadie su legado por dentro y por fuera. Si quiere escuchar la historia de José desde la propia voz de Pilar, conéctese hoy con ella a partir de las 2:00 p.m. en Ulibro.com

¡Saramago vive!