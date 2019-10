A Gregorio Hernández Sanabria le sudan las manos como nunca en su vida. Dice que ni siquiera se sintió así cuando lo imputaron o cuando el juez le dictó condena y le revocó la medida de casa por cárcel para mandarlo al centro penitenciario.

Tiene que hablar, con micrófono, frente a toda esa gente que está esperando una historia. Piensa que la va a “embarrar”.

Pero no. Habla claro, fuerte y sobre todo, con sinceridad. Casi frente a él, en la mitad de las gradas del anfiteatro, su esposa dejar salir unas cuantas lágrimas de emoción. También están allí su papá y su hijo de apenas siete meses.

“Sí, nosotros estamos en la cárcel, esa es una realidad y nosotros no tratamos de huir de la realidad, tratamos de asimilarla mejor, de cambiarla. No todo es malo allá. Para algunos, como yo, la cárcel se convirtió en escuela, dura sí, pero me enseñó, me hizo avanzar, cambiar, madurar, mejorar. Por eso les pido que no nos abandonen, que nos apoyen y crean en nosotros...”, dice emocionado Gregorio en la mitad del discurso y antes de invitar a los asistentes a apreciar las obras expuestas allí, algunas suyas y otras hechas por compañeros suyos.

La gente aplaude y entonces a él se le pasan un poco los nervios. Le vuelven cuando se baja de la tarima y empieza a ver como las personas se levantan y se dirigen a la sala de exposición.

“Es que si no les gusta, pues no compran o no recomiendan y pues, ¿qué les digo a los otros?”. Se preocupa porque fue el elegido para ir a mostrar la otra cara de la cárcel.

Uno de los dragoneantes se acerca para ponerle de nuevo las esposas y llevarlo a donde están expuestos los cuadros. Gregorio acerca sus manos, pero Alexander Villamizar, el dragonente encargado de la actividad y de los talleres dentro de la cárcel Modelo de Bucaramanga, le dice a su compañero que no.

“Déjelo así, yo respondo”, ordena.

Gregorio le lanza una mirada de agradecimiento y juntos se van. Ambos están nerviosos.

Una mano amiga

Desde que el dragoneante Alexander Villamizar asumió el reto de estar al frente de los talleres en la cárcel Modelo, esta es la primera vez que ocurre una cosa como esa.

“¿Qué los reclusos hicieran una exposición en el Centro Cultural del Oriente? Ni yo lo pensé nunca. Imagínese ellos”, menciona mientras va ingresando al sitio que le designaron hace 16 años cuando era solo un “peladito” de 19.

Cuenta que ahí en la entrada al patio donde están los talleres de arte y oficios, justo donde está parado, se quedaba todo el día el dragoneante anterior. No pasaba de ahí porque entrar era peligroso. Sin embargo, asegura, él estaba destinado a cruzar esa línea.

“Si este patio se llamaba taller, pues tenía que ser un taller. No un patio más”, agrega.

Según él, la función social de la cárcel es una ley que tenía que cumplirse.

De acuerdo a los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, en la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, cada centro de reclusión debe proveer seguridad y prevención de peligro al interno para, en segunda medida, brindar un tratamiento con el fin de resocializar y rehabilitar al recluso mediante el deporte, el trabajo, el estudio, las artes y otros.

Y este ingeniero de sistemas, quien imaginó que todo sería fácil y que era solo cuestión de buscar qué ponerlos a hacer, lo tenía claro, pero tuvo que armarse de valor y resistir. Llegaron amenazas de un lado y del otro, le declararon la guerra una, dos y tres veces, temió por su vida y la de su familia, pero cuando le dijeron que lo iban a cambiar de sitio porque temían por su vida, dijo que no. Un rotundo e inamovible no. Él se quedaría y haría de ese lugar algo bueno.

Al cabo de tres años el taller funcionaba tan bien que él se centró en cazar talentos, en reclutar trabajadores, en mostrar que hay otro camino lejos de la violencia y las drogas y en potenciar esas capacidades que aunque escondidas muchos de ellos tienen.

Mientras escucha cómo los asistentes a la exposición elogian el trabajo de sus artistas, se sorprenden de los trazos y preguntan cómo llegaron a ese nivel sin un profesor de arte, él se santigua y le sonríe a Gregorio.

El pintor, por su parte, le susurra: gracias.

La cara oculta

“Aquí se vive como en dos mundos diferentes, ¿sabe? No quisiéramos salir de acá para los patios y las celdas otra vez”, menciona un interno del área de maderas, quien ahora, después de capacitarse dentro del centro penitenciario, es instructor de maquinaria de los demás.

Muestra orgulloso varios marcos que hizo, bastante prolijos y bien pintados, y cuenta que con eso ayudó a pagar el semestre de su hija, quien estudia Medicina.

Ahí, en la sección de maderas, un espacio amplio donde trabajan alrededor de 120 reclusos desde antes de las 8 de la mañana hasta pasadas las 4, se ven desde cuadros hasta una gallina para los huevos, pasando por cajas y hasta mesas de varios tamaños.

“Estando aquí nos sentimos como en una empresa, no como en la cárcel”, suelta uno.

En el mismo patio, en otros cuartos más pequeños, funcionan los talleres de bisutería, tejido, manualidades, pintura y hasta zapatería. Alrededor de 300 hombres de diferentes edades se reúnen en torno a su especialidad y crean algo así como un mundo paralelo en el que hay que sacar el producido del día y llevarse bien con los compañeros de trabajo. La diferencia es que no tienen donde vender todo lo que hacen.

Manillas, jarrones, gorros, bufandas, aretes, peluches en bolsas recicladas, muñecos en porcelana, sandalias, alpargatas, tenis y claro, obras de arte, es lo que se ve en un lado y otro.

Parece como un mercadillo y ellos actúan como vendedores natos.

“Venga le muestro”. “mire, esto es lana de la mejor calidad”, “esto le queda perfecto para un regalo”, “mírelo sin compromiso”.

Algunos hasta obsequian parte de su trabajo con la condición de que afuera hagan famoso su talento. A veces, cuando la producción se acumula se preguntan si vale la pena hacer más, seguir insistiendo a sus familias que los provean de materiales y pedirles que lleven la mercancía a la calle y la vendan para hacer unos pesos.

El dragoneante Villamizar los anima, así como animó a los 12 internos del área de pintura a dejar volar su imaginación y realizar decenas de cuadros para ser expuestos, porque esa oportunidad que la Personería de Bucaramanga les dio, es una oportunidad para todos.

Juntos sueñan con que algunas empresas les tiendan la mano y les ayuden a capacitarse mejor y mostrar lo que hacen.

“Trabajamos para sentirnos útiles, para ayudar a nuestras familias, para perdonarnos, para ser vistos como humanos y no como delincuentes”, afirma uno de los reclusos que dedica su tiempo a hacer prendas tejidas.

Sin más experiencia que la que han adquirido entre ellos mismos, sin más profesores que la misma vida y sin más pretensiones que la de hacer de la cárcel un lugar mejor, estos hombres privados de la libertad sacan la cara por los más de 3 mil presos de la cárcel Modelo y se sienten orgullosos.

“Esta es la cara oculta del encierro, la de la esperanza, ¿cierto muchachos?”, pregunta el dragoneante Villamizar.

Todos responden: ¡sí señor!