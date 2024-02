$!‘Plantón’ en el ‘Tecnológico’ de Bucaramanga: cuestionan contratación de obras

El ‘Tecnológico’, situado en la calle 10 No. 28-77, en todas sus sedes recibe a diario alrededor de 5.000 mil estudiantes. Sólo en la sede A cursan 4.000 de ellos.

La demanda, que fue radicada en el Juzgado 25 Penal Municipal, pretende llamar a las autoridades por presuntas irregularidades en licitación por $ 37.223 millones para la construcción, ampliación y mejoramiento del ‘Tecnológico’.

Ellos hablan del proceso de convocatoria número PAF- ATBUCARAMANGA-O-125-2023, el cual tiene por objeto “la adecuaciones de estas obras” las cuales, a juicio de los demandantes, “no son las que se deben ejecutar en la institución”.

“Lo que nos piensan construir no satisface las necesidades de los estudiantes. Nos quitaron el auditorio y ese escenario no está incluido en los nuevos diseños. Es probable que mañana, 6 de febrero, Findeter adjudique el contrato y la Alcaldía tiene conocimiento que, desde hace tiempo, le estamos diciendo que debe suspender el proceso. ¿Por qué? Porque los diseños no fueron socializados con la comunidad”, dijo una madre de familia, quien está preocupada por el futuro del plantel.