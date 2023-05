Polémica tras retiro de vallas en Cuadra Play de Bucaramanga

Desde la noche del pasado viernes, las vallas que impedían el paso de carros y motos y la entrada de vendedores ambulantes entre las careras 33 y 36 entre calles 48 y 52, en la zona de Cuadra Play, desaparecieron.

De acuerdo con el secretario del Interior de Bucaramanga, Manuel Vásquez, “nos llegó un derecho de petición en el que se advertía que un parqueadero de la zona estaba en peligro de quiebra porque las vallas no permitían ingreso de vehículos al establecimiento. Preguntamos a Tránsito y afirmaron que no tenían autonomía para mantener el cierre de una vía artería como esta y menos nosotros como Secretaría del Interior. La idea no fue perjudicar a la comunidad”.

Por su parte, César Augusto Niño, integrante de la JAC de Cabecera indicó que “las vallas favorecían mucho para reducir el ruido que generaban los carros y con su retiro esto se acabó”. Además hay denuncias de los habitantes de esta zona y de los propietarios de parqueaderos en donde argumentan que dichas vallas “estaban siendo manejadas por personal de logística y no por la Alcaldía. Dejaban entrar y salir a quienes ellos querían, que se parquearan dentro de Cuadra Play, presuntamente, a cambio de dinero”.

El líder comunal agregó que aunque hay personal de Policía, Espacio Público Y Tránsito poniendo orden, “el tema del control del ruido en discotecas y bares es nulo. En la zona de la 52 hay nuevos bares y sitios con terrazas descubiertas en donde el ruido es insoportable. La Secretaría de Salud y Ambiente no ha hecho nada”.