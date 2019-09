El caso más reciente en el que una mujer sufrió un abuso dentro de un bus en Bucaramanga ocurrió apenas el pasado domingo. Vanguardia conoció el impactante testimonio de la víctima.

Este tipo de situaciones llevaron a las autoridades a planear estrategias para identificar plenamente y judicializar a los ciudadanos que cometen esta clase de actos abusivos en rutas del servicio de transporte.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, informó que dispuso unidades de inteligencia para afrontar esta problemática en la ciudad. De acuerdo con lo indicado, efectivos policiacos vestidos de civil se hacen pasar como pasajeros, para detectar, atestiguar y contrarrestar cualquier agresión o acoso hacia el género femenino.

El Brigadier General Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Mebuc, informó ante la opinión pública que “estamos ingresando a buses hombres y mujeres de inteligencia, lo que nos ha permitido durante las últimas semanas identificar a cuatro delincuentes que hemos llevado ante la justicia”.

Según el alto oficial, tales sujetos fueron sorprendidos en flagrancia mientras grababan sin consentimiento a damas y cometiendo tocamientos abusivos.

Conforme con lo revelado por las autoridades, los cuatro abusadores que fueron judicializados son reincidentes en tales comportamientos contrarios a la ley y la moral, y en varias ocasiones previas fueron acusados de acosar a mujeres en el transporte público.

La Mebuc indicó que continuará desarrollando dicha estrategia para garantizar el desplazamiento seguro de las mujeres en las rutas de bus e identificar a más abusadores para individualizarlos e imponerles los castigos respectivos.

Es preciso informar que tal inteligencia se efectúa en buses colectivos y del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm.

Vigilancia permanente

Otra estrategia que ha resultado efectiva para la detección e identificación de abusadores, vándalos y delincuentes en el servicio público son los circuitos de cámaras de seguridad.

“Nuestro Centro de Control funciona durante toda la operación del servicio, desde las 4:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., y siempre hay un oficial de la Policía Nacional atento a todas las novedades que se reportan el Sitm. Si ocurre algo anómalo, dicho oficial reporta de forma inmediata la situación al Comando de Policía”, informó la Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea.

Un convenio entre la Policía y Metrolínea también ha permitido ubicar agentes en estaciones, paraderos y puentes que conforman el Sistema, labor que también se cumple a lo largo de la operación.

Denuncia de abuso

“El bus iba muy lleno entonces me tocó de pie. Un hombre se me acercó por detrás, me puso un arma blanca en la espalda, y me dijo que no me fuera a mover, que no llorara ni gritara, que no hiciera nada porque me mataba. Acto seguido empezó a tocar mis genitales, las partes íntimas, glúteos y senos; eso duró alrededor de 10 minutos. En el bus, parece, que nadie se dio cuenta o por lo menos nadie hizo nada”.

Este relato corresponde a una joven de 22 años de edad, quien denunció públicamente que el pasado domingo fue víctima de tocamientos abusivos en uno de los buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm.

Conforme con lo denunciado, la mujer habría sufrido tal abuso durante cerca de 10 minutos, mientras se desplazaba a bordo de un autobús que cubría una ruta entre Piedecuesta y el sector de Cabecera, en Bucaramanga.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea le aseguró a Vanguardia que hasta el momento el Sitm no ha recibido formalmente dicha denuncia, e informó que están atentos a los datos que pueda entregar la víctima para contribuir con la identificación y búsqueda del agresor, del cual aún se desconoce su identidad.

La joven aseguró que reportó el caso ante la Policía, pero “pero al momento de la toma de datos me colgaron, insistimos toda la tarde pero nada... me dijeron que no se podía hacer nada porque no tenía las placas del bus, ni la hora exacta en que me subí y me bajé, que me acercara al CAÍ, pero ni quería salir de la casa. Además, me dijeron que como no hubo penetración, no podían hacer nada”.

La Policía dispone la línea nacional gratuita 155, con atención durante las 24 horas, para denunciar y dar a conocer asuntos relacionados con violencia de género. Asesoría jurídica y psicológica también se brindan en dicho canal de comunicación.