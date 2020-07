Policía impidió que se armaran ‘cambuches’ en un terreno de protección ambiental

Una mañana tensionante se vivió ayer en el sector de Aguas Claras, en Floridablanca, cuando uniformados de la Policía Nacional intentaron impedir que un predio de protección ambiental fuera invadido. Cerca de 20 personas estuvieron involucradas en la confrontaron que se tuvo con la fuerza pública.

Aunque el momento no se tornó violento, los invasores se negaban al retiro voluntario de la zona como se les exigía. Al menos cinco órdenes de ‘comparendo’ por infringir el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana fueron impartidas, según las autoridades.

De acuerdo con las denuncias de la comunidad, desde el jueves pasado estas personas empezaron a talar árboles y bambúes para adecuar los ‘cambuches’.

“Hace 23 días empezó el problema de la invasión. Nosotros les informamos a las autoridades y entes competentes, pero nunca intervinieron. Los habitantes de Miradores de La Florida, Portal de La Hacienda, Juan Pablo II y Aguas Claras estamos preocupados porque el impacto ambiental es fuerte, están acabando toda la zona verde para construir los ranchos, además están afectando las cañadas Las Pilas y Las Batatas”, señalaron los ciudadanos.

Sin embargo, esta redacción pudo establecer que el problema de invasión en dicho predio no surgió desde el mes pasado; por el contrario, lleva un buen tiempo y hasta la fecha no se han tomado medidas para evitar que más personas tomen posesión.

“Yo no puedo decir mi nombre porque es mi vida y la de mi familia la que está en juego, pero esto no es un secreto para nadie, por lo menos no en esta zona, aquí se le pide plata a quien quiere invadir, por eso antes no había pasado nada. Hace tres años invadieron unas siete familias y se pidió la reubicación, entonces como ellos no se han salido y ya hay como 25 familias invasoras, todos quieren armar su techo ahí. Solo esperamos que sea este el momento para que las autoridades investiguen lo que pasa con ese terreno”, comentó un residente de la zona.

Otro vecino del sector, por su parte, manifestó que debido al proceder ilegal de estas personas se ha aumentado la contaminación de las fuentes hídricas que repercute en la salud de niños, jóvenes y adultos; adicionalmente, hay un temor de que allí se puedan crear expendios de estupefacientes.

Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Floridablanca, explicó que lo ocurrido ayer obedece a las actividades de control que viene efectuando la Policía en el municipio para evitar que aumente la apropiación ilegal de terrenos. En esta oportunidad, se impidió la invasión de un predio del Estado.

“Tenemos que recuperar esos terrenos. Las personas están causando un daño al ecosistema. Se retiraron a las personas que llevaban menos de 48 horas y con las otras se adelanta un proceso de desalojo en el que participan Inspección de Policía, Planeación, Interior y Banco Inmobiliario de Floridablanca”, puntualizó el funcionario.