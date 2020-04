Como ocurre al comienzo de cada mes, por estos días en los hogares se habla sobre la llegada de los recibos de servicios públicos y su valor a pagar. Es el momento oportuno para desmentir rumores e información falsa que circula en redes sociales, y aclarar dudas que tienen los usuarios frente al pago de dichas facturas.

Ante la Emergencia Sanitaria declarada en el país y el aislamiento ordenado por el Presidente Duque, hasta la fecha se han hecho reconexiones sin costo a más de 8.500 hogares santandereanos, según el reporte oficial más reciente entregado por la Electrificadora de Santander, Essa, y por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb. (Ver recuadros)

Vanguardia le informa cuáles son los beneficios que se han adoptado por parte de empresas como la Essa y el amb. Conozca a qué tiene derecho, dependiendo del estrato y del tipo de usuario que usted sea: Comercial o residencial.

“Tienen la obligación de pagar”

Lo primero que debe quedar claro es que, por ahora, el cobro de los diferentes servicios públicos domiciliarios se mantiene, al igual que en el sector comercial. Los usuarios deben seguir pagando común y corriente sus facturas.

En redes sociales se comparte ampliamente una imagen que no corresponde a la realidad ni a información oficial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. (Ver imagen) Se trata de una falsa cadena que se ha difundido ampliamente por Facebook y WhatsApp.

En la tarde de ayer, la gerente del amb, Zoraida Ortiz, le confirmó a Vanguardia que “en este momento, todos los usuarios tienen la obligación de pagar los consumos”.

¿Y los beneficios anunciados por la Presidencia de la República? Hace cerca de dos semanas el Presidente Duque ordenó la reconexión de servicios domiciliarios, para aquellos usuarios que tenían suspensión y sin importar si tienen deudas.

A mediados de la semana pasada, la primera autoridad del país informó que los cobros en los servicios de agua, alcantarillado, energía y gas para los estratos 1 y 2 serían diferidos y se podrían pagar en los próximos 36 meses, con cero tasa de interés. (Ver recuadros)

Sin embargo, las empresas de servicios públicos están a la espera de que se expida el respectivo decreto o acto administrativo por parte de la Nación, para beneficiar a los hogares más necesitados con dicho financiamiento.

Este lunes, la Essa indicó que “estamos atentos a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para implementar medidas complementarias en beneficio de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.

“Estas medidas no exceptúan la contabilización de los consumos, que podrán ser financiados una vez se supere la contingencia”, precisó la Elecrificadora de Santander en una comunicación oficial.

Al respecto, la Gerente del amb señaló que “el Acueducto dará total cumplimiento a los lineamientos dictados por el orden nacional, departamental y municipal. Estamos esperando las instrucciones del Gobierno Nacional”.

Conozca cuáles son las gestiones y beneficios adoptados por Essa y amb, para garantizar el servicio a los usuarios y facilitar que cumplan con sus obligaciones de pago. (Ver recuadros)

Acueducto, Alcantarillado y Aseo:

De acuerdo con lo informado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, los usuarios pueden gozar de los siguientes beneficios:

* Reinstalación y reconexión sin costo para quienes tengan suspendido el servicio. Adicionalmente, este no se suspenderá durante la emergencia.

* Usuarios de estratos 1 y 2 podrán no pagar la factura este mes y será rediferida a 36 meses, sin intereses.

* Las empresas podrán ofrecer hasta un 10% de descuento a usuarios que paguen oportunamente.

* No habrá incrementos tarifarios durante la emergencia; si hay mayor consumo habrá una mayor factura.

Energía y Gas:

Andesco precisó que los usuarios tienen los siguientes beneficios:

* Reconexión durante la emergencia para usuarios que no cuenten con el servicio, por falta de pago.

* Los usuarios de estratos 1 y 2 que no puedan pagar durante el mes de abril, se les diferirá el monto a 36 meses.

* A quienes puedan pagar de forma oportuna, las empresas de servicios ofrecerán un descuento del 10% por pronto pago.

* El Gobierno ofrecerá una línea de financiación a las empresas de servicios, la cual tendrá tasa cero para las que ofrezcan descuento por pago oportuno del 10%.

Servicios de telecomunicación

En los planes postpago de telefonía móvil (voz y datos), cuyo valor no supere los $71 mil 214, en caso de que el usuario no pueda pagar la empresa deberá:

* otorgar 30 días adicionales de plazo.

* Para planes iguales o superiores a un gigabyte, el plan se mantendrá con capacidad de 0,5 gigabytes.

*Una vez vencido el plazo, se suspende el servicio, pero se mantendría lo que Andesco ha llamado como una especie de ‘mínimo vital, que consiste en que la persona pueda hacer recargas prepago, envío de 200 mensajes de texto gratis y navegación gratuita en 20 sitios web definidos por Gobierno Nacional.

En los planes prepago, finalizado el saldo del usuario se otorgarán 30 días adicionales con capacidad de envío de 200 mensajes gratis y recepción de mensajes sin restricción.

Essa hará más de 14 mil reconexiones

Tras las disposiciones del Gobierno Nacional, la Essa informó que ha aplicado los siguientes beneficios hasta la fecha:

1. Reconexión gratuita a más de 7.000 familias en Santander. La meta es llegar a más de 14 mil usuarios reconectados.

2. No se suspenderá el servicio a las familias que presenten mora durante el periodo de aislamiento obligatorio y no se cobrarán los intereses de mora originados por el no pago o pago atrasado, en la ‘cuarentena’.

3. Se congelan las cuotas de las financiaciones pactadas previamente con los usuarios residenciales.

4. A los clientes comerciales, industriales y oficiales que lo soliciten, se les habilitarán condiciones especiales de financiación, para evitar la suspensión del servicio.

5. Como beneficio a los usuarios prepago, se habilitan los avances de recargas a través de la línea de atención gratuita 01 8000 971 903. Durante el aislamiento se suspende el abono automático a la deuda; se activará una vez pase la emergencia.

Beneficios adoptados por el acueducto

“A 31 de marzo de 2020, el amb ha cumplido con 1.529 reinstalaciones del servicio, en los sectores de Carrizal, Miraflores, Buenavista, Pablón, Granada y Provenza”, informó este martes el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

La Gerencia de la compañía afirmó que la prestación del servicio se garantizará durante la ‘cuarentena’ actual, y que en dicho lapso no se harán desconexiones con el fin de mitigar la emergencia actual.

Zoraida Ortiz, gerente del amb, indicó que desde el pasado 16 de marzo “no se realiza ningún corte a usuarios que se encuentren en condición de mora. Igualmente, desde el 19 de marzo se inició la reconexión de todos aquellos usuarios a quienes se les había suspendido el servicio”.

Datos:

* Si en su comunidad existe desabastecimiento de agua a raíz de alguna falla, puede solicitar la asistencia de Bomberos para el suministro del preciado líquido, a la línea de emergencia 119.

* 280 mil usuarios, aproximadamente, tiene el Acueducto Metropolitano en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.