Nuevamente el coronavirus le jugó una mala pasada a los empresarios del turismo en Santander. Esta vez por cuenta de las restricciones en los municipios de la Costa Caribe, la Semana Santa será un trago amargo para quienes viven del sector.

En Barranquilla, Santa Marta y Cartagena hay alerta debido al elevado número de nuevos contagios que a diario se reportan y ante la alta ocupación de camas de Cuidados Intensivos, UCI.

Ante este panorama, las empresas que viven del turismo en el departamento tuvieron que cancelar los viajes que ya tenían programados para la temporada de Semana Santa a estas zonas del país.

Giovanny Herrera, gerente Comercial de la empresa Universal de Turismo le manifestó a Vanguardia su preocupación por la situación que nuevamente los pone a padecer económicamente.

“Indudablemente hay que suspender los viajes porque no tiene sentido viajar para no ir a las playas. La gente no va a hacer una inversión para ir a quedarse en un hotel. Automáticamente se nos están cayendo todas las reservas. Las excursiones a Santa Marta, por ejemplo, de parte nuestra y de otros compañeros quedan canceladas. En estos momentos la gente tiene temor”, expresó.

Según Herrera, la Semana Santa era un salvavidas a la amplia crisis económica que han tenido que enfrentar desde noviembre de 2019.

“Venimos de golpe en golpe. Nuestra economía es estacional, vivimos de las temporadas. Nos hicieron lo mismo que en el puente de reyes, faltando unos días sacaron los decretos y nos perjudicaron, otra vez nos dañaron la temporada”, enfatizó.

Piden apoyo de las autoridades

Según Giovanny Herrera, en medio de la pandemia por el Covid-19 no han recibido ayudas contundentes del Estado.

“Estamos colapsados desde noviembre de 2019, cuando en China apareció el virus, desde entonces se cancelaron las reservas a Europa, no podemos vender viajes a Suramérica y lo poco local tampoco nos lo dejan mover. Necesitamos que los mandatarios se pongan en nuestros zapatos, estas medidas atemorizan y la gente no sale. Así como socializan las restricciones deberían promover las excepciones, pues esto nuevamente nos está generando un impacto negativo. Están acabando de enterrar nuestra economía, que hasta ahora empezaba a renacer”.

La otra cara de la moneda

La otra cara de la moneda la viven las empresas de turismo que tienen mejor control en el aforo y que no visitan lugares públicos y concurridos, como Almas Aventureras, un proyecto santandereano que promueve el turismo de aventura.

De acuerdo con Angie González, ellos siguen en pie con sus viajes.

“En Semana Santa vamos a hacer una visita a una de las playas del Parque Tayrona que no es pública. Parques Naturales va a controlar el tema del aforo. De momento seguimos adelante con nuestros destinos, pero si tenemos que cancelar algún viaje porque las restricciones son muy fuertes lo haremos y pensaríamos en modificar las fechas”, explicó.

El Terminal de Transporte continuará operando

William Ardila, gerente del Terminal de Transporte de Bucaramanga indicó que la movilidad en sus instalaciones no se ha afectado. “Seguimos operando con normalidad, las empresas de transporte que viajan a la costa lo van a hacer sin problema pese a que es evidente que el número de pasajeros va a bajar”.

Según Ardila, no es común lo que está pasando. Comparado con la Semana Santa del 2019 se registra una reducción del 50 % en los servicios.

“El terminal va a operar las 24 horas pero para comprar tiquetes es importante que tengan en cuenta que se debe solicitar con antelación, pues las empresas ajustan sus horarios de salida de acuerdo a la demanda de pasajeros”, resaltó el gerente de la terminal.

Así las cosas, si tiene pensado viajar tenga en cuenta las medidas vigentes y que se contemplan implementar en cada destino referido de la Región Caribe.