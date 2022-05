En sus investigaciones las autoridades lograron establecer que hay personas dedicadas a la ocupación irregular de áreas protegidas, con el fin de comercializar terrenos de forma irregular. Es decir, se trata de invasiones realizadas de manera sistemática y con propósitos lucrativos, no de familias desplazadas o vulnerables.

Piden control en la vía hacia Girón

Tal y como lo ha denunciado Vanguardia desde 2021, en orillas de la vía Bucaramanga - Girón se multiplican las obras irregulares, a la altura de la calzada que conduce hacia el barrio San Luis, a menos de un metro del carril vehicular.

En dicha zona existe un talud clasificado por las autoridades como inestable y de alto riesgo, por posibles eventos como deslizamientos. Pese a la amenaza se edificaron varias viviendas allí.

Desde hace más de un año Vanguardia alertó la descarga en grandes cantidades de materiales de construcción y el inicio de múltiples obras. En dicho lapso se levantaron más de cinco casas. Es decir, las obras no se intervinieron de forma oportuna y en esos momentos hay viviendas hasta de tres pisos.

“La invasión es descarada . Como ingeniero civil me preocupa la estabilización del talud, ya que no se construyeron muros de contención y fuera de paramento. Esa franja es derecho de vía y no se puede construir, tampoco pueden tener escrituras de propiedad. Planeación Municipal y la Secretaria del Interior son inoperantes”, denunció un lector de Vanguardia, que con frecuencia transita la vía Bucaramanga-Girón.

Hasta el momento no se conocen acciones como desalojos en la zona. Sin embargo, desde la Oficina Municipal de Riesgo y Desastres se han generado múltiples advertencias para los habitantes que allí conviven, sobre las amenazas existentes por posibles desastres.