$!Por más de 20 se multiplicó el número de motos en Bucaramanga y su área

Tal y como se observa en el gráfico a partir de 2006 las motocicletas pasaron a ser el vehículo con mayor número de registros en el área, y desde dicha vigencia el número de motos registradas no ha dejado de crecer.

“Una vez verificada la base de datos allegada por la Dian, se encontró que para el criterio ‘actividad económica principal’ la opción N/D (No disponible) es la que aparece más a menudo, es el 56% de los registros”, refieren las autoridades en el caso de Girón.

De hecho, oficialmente se estableció que aproximadamente en la mitad de los registros de motos usadas con fines comerciales no se precisa qué tipo de actividad económica y en muchos casos más tal información está desactualizada.

No existe una estadística exacta, pero los organismos oficiales estiman que podría haber hasta 10 mil motocicletas que se usan para ‘piratería’ en los cuatro municipios.

Según las autoridades, en el área hay 22.551 motocicletas vinculadas a labores o actividades comerciales y empresariales, para oficios como cobros, mensajería, etc. No obstante, en miles de casos se desconoce para que son utilizadas.

“Preocupa que el 52% de los registros correspondan a los ítems N/D, NIT cancelado, no registrado y no actualizado. Para las motocicletas registradas a personas con tres o más motocicletas en estos municipios, dentro del ítem actividades de mensajería se encontraron 80 registros correspondientes a 414 motocicletas”, detalló el AMB en la actualización del Plan de Movilidad.

También creció el desorden y la inseguridad

Los expertos consideran todo un “fenómeno” este aumento en la adquisición y uso de la moto. Miles de hogares santandereanos cuentan con la motocicleta para hacer sus desplazamientos de rutina y trabajo. Es un transporte crucial para muchas familias y parejas.

Pero también se multiplica el uso indebido de estos vehículos. En torno a la moto han surgido movimientos sociales que generan inseguridad y riesgos para la ciudadanía por actividades como caravanas sin autorización, ‘piques ilegales’ o maniobras peligrosas.