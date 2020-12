Pfizer y Moderna son las dos farmacéuticas que ya están distribuyendo las vacunas contra el coronavirus, un éxito de la ciencia médica que en estos últimos meses alivió un poco el panorama de la pandemia.

Aunque muchos países, incluido Colombia, ya elaboraron sus planes de vacunación para el próximo año, la realidad es que aún con la inmunización, el Covid-19 seguirá presente por mucho más tiempo.

Federico Arturo Silva, epidemiólogo y Director del Centro de Estudios Clínicos de la FCV, explicó que lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay producción de vacuna para todo el mundo.

“La producción de las farmacéuticas no alcanza para que toda la población mundial sea vacunada en un primer momento”, dijo.

Así las cosas, la vacuna llegará solo para algunas personas, lo que quiere decir que seguirá siendo fundamental el uso del tapabocas y las demás medidas de autocuidado que se han aplicado hasta ahora.

“El Covid-19 es una enfermedad que se va a quedar entre nosotros, como en algún momento lo hizo el H1N1. Algunos ya habrán pasado por la enfermedad y tendrán defensas para este virus, otros estarán vacunados y otros van a ser vulnerables, por ello tendremos que seguir aplicando las medidas de autocuidado por mucho más tiempo”, refirió Silva.

Otro de los interrogantes aún no resueltos y por el que se debe seguir usando el tapabocas, es el tiempo de inmunidad que otorga la vacuna.

“Como no sabemos si la respuesta inmune que se produce después del covid o después de la vacuna va a ser duradera, es impredecible saber si después de un año volveremos a ser susceptibles y en ese caso tendríamos que vacunarnos cada cierto tiempo”, añadió.

Francisco Silva, director Médico de la Clínica Chicamocha, hizo énfasis en que “el hecho de estar vacunados no implica cambios en el comportamiento. El lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, y las demás medidas deben seguir siendo parte de nuestra rutina diaria. Todo seguirá igual hasta que no evaluemos a un año o dos cuál fue la respuesta que se tuvo a la inmunización”.

Por tal motivo, aunque la vacuna nos da un mensaje esperanzador y es una victoria de la ciencia médica, no implica descuidarnos.

“Mientras no tengamos absoluta inmunidad no podremos volver a la normalidad. La prudencia y la prevención son las que cortan la cadena de transmisión. No podemos cerrar la economía ni dejar de hacer las actividades imprescindibles para nuestra salud social y económica, pero sí hay que tomar precauciones”, finalizó el Director del Centro de Estudios Clínicos de la FCV.