¿Por qué multaron a persona que conducía vehículo del Director de Tránsito de Bucaramanga?

De acuerdo con el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, "el carro gris que se ve ahí (en el video) es mío, pero hoy no lo conducía. Fue fotografiado, grabado y referenciado justo cuando me dejaban para asistir a una reunión en la Oficina de la Bicicleta, frente a la Biblioteca Gabriel Turbay y el Parque de los Niños".

Bueno Cadena dijo que "me llevaron en mi carro privado y no en el oficial asignado por la Dirección de Tránsito porque no quiero abusar de los bienes públicos, así esté cumpliendo funciones oficiales".

El funcionario indicó que el vehículo salió en reversa del mismo sitio. Sin embargo, cuando le informaron de la falta el mismo Director de Tránsito ordenó que le impusieran el comparendo a quien conducía el vehículo de su propiedad.

De acuerdo con la orden de comparendo que conoció Vanguardia se impuso la sanción C-14, transitar por sitio prohibido, por la que se deberá pagar $579.990.