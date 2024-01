$!Presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana

Serenidad, sabiduría, entendimiento, piedad, fortaleza y consejo son algunos de los dones del Espíritu Santo. En general, son incomparables las promesas de esperanza que Dios nos concede.

Testimonio: “Desde hace varios meses he venido sintiendo que me preocupo demasiado por todo, hasta por cosas que antes consideraba como ‘bobadas’. No sé si es ansiedad o no, porque incluso me complico a la hora de cumplir mis agendas y, en más de una ocasión, no las termino de realizar. ¿Qué me puede estar pasando? Agradezco que me dé un consejo”.