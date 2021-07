Prevén terminación anticipada de contrato de concesión entre Movilizamos y Metrolínea

La no operación de Movilizamos S.A. representó una nueva caída en las validaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Se pasó de 35 mil validaciones día hábil a casi 31 mil día hábil. El impacto hubiera sido mayor si Metrocinco Plus no amplía la flota operativa.