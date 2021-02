El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, aseguró que en la primera jornada de vacunación, realizada el pasado jueves, se alcanzaron a vacunar cerca de 180 personas que hacen parte de la primera línea que atiende pacientes diagnosticados con COVID-19 en el área metropolitana de Bucaramanga.

El funcionario resaltó que ninguna de estas personas registra problemas de salud tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. "No nos han reportado ninguna anomalía, ni reacciones alérgicas o efecto adverso. Hay absoluta tranquilidad".

El médico Mario Alberto Castillo Blanco, especialista en anestesiología y reanimación, subespecialista en medicina interna y cuidado intensivo, y coordinador UIC del Hospital del Norte de Bucaramanga, fue uno de los primeros vacunados en Santander.

Castillo señaló que un día después de recibir el biológico no ha tenido ningún inconveniente. "No he registrado ningún síntoma diferente. Estamos felices y optimistas de saber que de una manera más segura podremos lograr una atención óptima para nuestros pacientes".

Igualmente, resalta que sus demás compañeros también se encuentran en óptimas condiciones. "En contados casos, algunos sintieron un poco de dolor en el sitio de la punción, ninguno ha tenido efectos adversos. Ese dolor es insignificante, no se compara con el dolor que hemos sentido al ver morir tanta gente al frente nuestro. Esperamos que pronto la primera línea sea vacunada".

No hay que temer a la vacunación

El personal médico que ha logrado acceder a la vacuna ha reiterado a los ciudadanos que no hay que temer a su aplicación.

Héctor Julio Meléndez Flórez, jefe Médico de la UCI de la Clínica Foscal Internacional, resalta que su mayor satisfacción es poder ser ejemplo para que la comunidad confíe en la vacunación para reducir los efectos del coronavirus.

"Cuando una enfermedad es prevenible con la vacunación, debemos hacerlo, la tecnología ha evolucionado a grandes pasos. Por esta enfermedad hemos enterrado familiares, amigos, conocidos e inclusive personal médico. No hay ningún chip. Es mayor el beneficio que el riesgo, es evidente la eficacia para disminuir la mortalidad casi al 100%", resalta.

Meléndez reitera que la función de la vacuna es evitar síntomas graves. "Es gratuita, está al alcance para toda la población. Tengan paciencia, serán 35 millones de personas que hay que vacunar. En pandemia la prioridad médica es el cuerpo médico, no porque tengamos el acceso... Si se mueren los médicos la población queda sin quién los atienda, por eso hay que proteger a quienes cuidan al enfermo. Un médico saludable va a atender mucha gente".

La enfermera Alba Ortiz Ramírez que también labora en la UCI de la Foscal Internacional relató que al recibir la vacuna estaba muy nerviosa, pero era más la alegría que sintió al ser una de las afortunadas en este día histórico. "Animo y aconsejo a las personas para que se vacunen, no lo piensen y sigan cuidándose".

A la espera de más vacunas

En la mañana de este viernes funcionarios de la Gobernación de Santander participan en un Puesto de Mando Unificado Nacional en el que se determinará si al departamento llegarán vacunas de la entrega que hará. "Estamos en esa reunión, aún no nos han dicho si vamos a recibir vacunas de esta farmacéutica".

El próximo miércoles 24 de febrero llegarán al país otras 50 mil dosis de vacunas de Pfizer, pero aún no se tiene certeza de cuántas se enviarán a Santander. "Inicialmente se había planteado que iba a llegar la misma cantidad de la primera entrega, pero puede haber cambios porque el talento humano se ha incrementado", dijo Villamizar.

El Secretario de Salud de Santander explicó que las IPS en el ámbito nacional han registrado más de 17 mil personas para que accedan a la vacunación. "Es un tema de base de datos nacional, ahora ha incrementado el talento humano registrado, entonces la distribución podría cambiar".

168 vacunas para la Clínica Chicamocha

El centro médico en días pasados expresó su malestar al no ser priorizados.

Las 168 dosis de vacunas contra el COVID-19 que faltaban por asignar en Santander serán enviadas este fin de semana a la Clínica Chicamocha de Bucaramanga.

El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, confirmó que el remanente de vacunas que quedó tras recibir la primera entrega de 2.388 dosis de Pfizer será enviado a este centro médico.

"Ya se realizó la visita por parte de la Gobernación de Santander para revisar las adecuaciones para la habilitación. Todo está en orden, así que estamos coordinando para dar inicio a la vacunación lo antes posible en la Chicamocha", expresó el funcionario.