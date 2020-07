El impacto ambiental que viene sufriendo la quebrada La Ruitoca, en Floridablanca, y la falta de soluciones efectivas por parte de la autoridad ambiental competente serán objeto de investigación.

Específicamente se conoció que la Procuraduría inició una acción preventiva correspondiente a este tema, luego de que Fabián Díaz, representante a la Cámara por Santander, solicitara adelantar una acción disciplinaria en contra de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, porque pese a los llamados de la ciudadanía aún no se encuentran soluciones efectivas a la problemática que se está presentando desde hace varios años en el sector de Ruitoque Bajo.

Lo expresado por el congresista, de hecho, está en concordancia con las denuncias de los residentes de la zona, quienes aseguran que llevan más de seis años esperando que la Cdmb actúe frente al daño causado a este recurso hídrico por presuntos vertimientos que viene efectuando una empresa de sacrificio avícola y unidades residenciales. Los fétidos olores son constantes e insoportables y dejan al descubierto el daño.

Díaz reconoció que junto con su equipo jurídico no solo se radicaron las denuncias correspondientes, también se realizó una solicitud ante la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga que en este caso es la Cdmb, sin lograr obtener una respuesta.

Es decir, la entidad le respondió mediante una comunicación escrita que “una vez la Presidencia de la República autorice las actividades que se encuentran restringidas en el marco de nuestro quehacer misional, por la emergencia sanitaria por COVID-19, conformados los equipos de trabajo, practicadas las correspondientes diligencias, personal idóneo con conocimientos de la materia, coordinará con la Alcaldía de Floridablanca, la realización de la respectiva visita conjunta de inspección sobre la fuente hídrica y se tomarán las acciones que correspondan a cada entidad conforme a las competencias establecidas por Ley”.

Las personas que se han atrevido a denunciar la problemática, pero que por cuestiones de seguridad no revelan su identidad, dicen que realmente no saben de quién es la mayor culpa: si de quien hace los vertimientos a la quebrada sabiendo que está cometiendo un ilegalidad o de las autoridades que miran con desdén las quejas y peticiones.

“El agua de La Ruitoca se utilizaba incluso para riego de los cultivos y abastecimiento de las casas, pero eso hoy en día podría ser una idea descabellada y hasta suicida. Para nosotros es preocupante que la Cdmb esté haciendo un trabajo tardío, hasta que los hechos no se vuelvan noticia o tendencia. Si esta entidad no es capaz de defender nuestros recursos naturales no estamos haciendo nada, que intervengan los entes de control. Estamos cansados de pedir auxilio por esta quebrada”, expresaron.