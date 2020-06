Prográmese el fin de semana con las siguientes actividades virtuales

En este primer puente de junio, Vanguardia le cuenta cuáles son las actividades que usted puede disfrutar desde la comodidad de su hogar para que despeje la mente en medio de la pandemia.

Para el sábado 13 de junio están las siguientes actividades:

- 10:00 a.m.: Clase especial de cocina para niños

A cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo en su semana dedicada a la prevención de la violencia contra los niños. Así que no dejes pasar esta oportunidad para mejorar tus habilidades culinarias además de divertirte junto a los más chiquis de la familia.

Las personas interesadas se pueden conectar a esa hora a las redes sociales del Imct. Los pueden encontrar como @imctbga en Instagram y Twitter y en Facebook como Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

- 6:00 p.m.: Plan cultural – All the things you are

También brindado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. En esta ocasión el artista formador EMA, Daniel Rivera, compartirá su interpretación musical con guitarra eléctrica, de la obra “All the things you are” del compositor Jerome Kern con arreglo de Chris Buzzelli. No olviden conectarse a sus redes sociales o la página de Facebook del Imct.

- 7:00 p.m.: Tribuna Deportiva

Vanguardia creó un espacio virtual destinado a todos aquellos amantes del deporte en el que se hablará de diversos temas en general entre ellos el fútbol. La cita es por las redes sociales en donde nos pueden encontrar como @vanguardiacom en Instagram y Vanguardia en Facebook.

Domingo 14 de junio están programadas las siguientes actividades:

- 9:00 a.m.: Entrenamiento deportivo

Mantente en forma con entrenadores deportivos que te harán sudar hasta la última gota. Esta actividad es una iniciativa de Vanguardia así que no olvides conectarte a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.

- 6:00 p.m.: Plan cultural – Ensamble musical: Bluellespie

Esta es una actividad del Imct en la que el Director del Ensamble de Música Moderna, Pablo Ramírez, interpreta junto a diferentes artistas formadores EMA, la obra “Bluellespie” del saxofonista Paquito D’ Rivera publicada en 1997 con los caribbean Jazz Project, disco Island Stories. No te la pierdas.

¡Recuerda! #QuédateEnCasa #NosotrosTeAcompañamos.