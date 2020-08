$!¿Qué ha pasado con los casi 300 gatos ‘detenidos’ en Santander?

El drama que viven los gatos que viajaban desde Santa Marta con destino a Bogotá aún no termina. Tras ser descubiertos en un operativo policial el pasado domingo en el sector de Curos, muchos debieron ser distribuidos a diferentes centros veterinarios para recibir ante su mal estado de salud. En el transcurso de estos cuatro días al menos 11 han fallecido.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó el pasado domingo que el vehículo fue detenido por transportar más 270 animales de forma irregular. Además, avanzaba con sobrecupo, pues apenas estaba autorizado para llevar 170 gatos. Según el reporte de las autoridades, cuatro de los gatos murieron por aplastamiento en el recorrido.

"No contaban con las mínimas condiciones para su movilización (...) Se pudo corroborar que la cantidad de gatos relacionada en la guía de transporte era inferior a la cantidad de felinos que transportaban", señala el comunicado.

Lea también: Detienen en Santander a camión con más de 200 gatos que viajaba desde Santa Marta a Bogotá.

Recuperación

La Policía dejó los animales en manos de la fundación ADAN, que los trasladó hacia un refugio que no tendría capacidad para atender a tan alto número de animales. Tras conocerse esta situación varios animalistas de la ciudad intervinieron para evaluar las condiciones de salud de los gatos en el transcurso del domingo.

Es así como un gran número de felinos tuvieron que ser distribuidos en diferentes veterinarias de Bucaramanga.

El concejal Jorge Humberto Rangel, quien estuvo al frente de la situación, aseguró que al finalizar la tarde de este miércoles estaría saliendo el primer grupo de animales hacia Bogotá, con un transporte adecuado. “Viajarán de una forma digna, como debe ser”.

La Fundación Por Amor a Rocky de la capital colombiana asumió la responsabilidad del cuidado de los animales.

Sin embargo, Rangel indicó que al menos 60 cachorros no podrán partir por ahora, porque aún no se han recuperado por completo. “Se van a quedar en una veterinaria de Bucaramanga. Además, estamos gestionando hogares de paso. Cuando ya estén completamente recuperados serían enviados a Bogotá. Muchos actualmente tienen problemas respiratorios, diarrea, infecciones en los ojos y varios tienen leucemia. A todos no se les hizo el test por el elevado costo”.

El concejal recalcó que todos se encuentran estables, pese a las deplorables condiciones en que llegaron.

Respecto a la forma qué fueron trasladados los animales, Rangel afirmó que “es claro que en Santa Marta se registra una situación crítica para los animales y en Bogotá ofrecieron ayuda. No es fácil transportar tantos animales y conseguir el apoyo suficiente, hubo un desespero por parte de las fundaciones de Santa Marta. Se deben corregir esos errores. Pero son las autoridades quienes deben definir cómo venían esos gatos y en qué condiciones”.

El cabildante resaltó la labor de animalistas como María Alejandra Prada y Camila Escobar, quienes mediaron ante esta situación para salvaguardar la vida y el bienestar de los gatos.” Estamos finiquitando la entrega de ayudas para el pago en las veterinarias. Seguimos recibiendo cualquier apoyo. De los 178 solo fallecieron 11 pese a los miles de complicaciones”.

María Alejandra Prada destacó la buena evolución de los gatos. “Más o menos un 80% se ha recuperado. La idea es que los que ya estén recuperados viajen este miércoles con las condiciones necesarias y justas. Hay unos 10 aún con un estado crítico que se van a quedar en la veterinaria. Queremos agradecer a todos los que nos han hecho donaciones en especie y monetarias, que van a ser usadas para el alimento y el pago de las cuentas en las veterinarias”.

No se descarta que algunos puedan ser adoptados en el área metropolitana de Bucaramanga.

Si usted desea realizar algún aporte para esta causa puede comunicarse con Prada al número 310 2616716.