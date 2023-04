Este 22 y 23 de abril llega a Neomundo la Gran Feria Inmobiliaria de Vanguardia en alianza con Camacol Santander.

Este evento no solo reúne a constructoras, sino también a entidades financieras y marcas que le ayudarán a tener el hogar que tanto desea.

Entre las 10 a.m. y las 8 p.m., recibirán asesoría personalizada para comprar vivienda nueva en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Encontrarán la opción que más se ajuste a sus necesidades, para entrega inmediata, en construcción o sobre planos. Así que los esperamos este sábado y domingo.

Desde este 20 y hasta el 23 de abril se vivirá la fiesta de grafiti y cumbia en el barrio Albania, en la comuna 14. Más de 12 artistas urbanos se darán cita para llenar de color las calles. Además habrá presentaciones musicales, proyección de cortos audiovisuales y hasta mercadillo, para que se unan y apoyen el talento local.

Y este 24 de abril arranca Visitarte, un programa de Salas abiertas que irá hasta el 29 de abril y que está pensado para acercar a todas las familias al arte, el patrimonio y la cultural. Serán varios circuitos en diferentes exposiciones en La Casa del Libro Total, el Museo Casa Bolívar, el Centro Cultural del Oriente, el Banco de la República, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y muchos otros espacios culturales de la ciudad.

El horario será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 5:00 a.m.