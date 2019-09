Según relata, a raíz de su condición y por no contar con el certificado de discapacidad, que la EPS Salud Vida no le ha entregado, ha perdido ofertas laborales. Recientemente, asegura fue víctima de discriminación.

“Apliqué a una oferta laboral, estuve en todo el proceso de selección y pasé. Al momento de llegar al examen físico me comunicaron que no era apta para el puesto de teleoperadora”, relató Deicy.

“No es la primera vez que me sucede. Cojeo, pero eso no me impide hacer las cosas. Ha sido muy difícil conseguir un trabajo, las empresas han puesto mi dificultad por encima de mis conocimientos”, agregó.

De acuerdo con Ana Mejía, gerente de Oportunidad Laboral de la Fundación Best Buddies Colombia, cuyo objetivo es transformar la percepción de la discapacidad intelectual, la principal barrera a la que se enfrenta esta población es la actitud de los empleadores.

“En la actualidad abrir la puerta a una oportunidad laboral cada vez es más fácil, sin embargo, sigue siendo complejo que se vea a las personas en condición de discapacidad desde lo que tienen o pueden hacer y no desde su discapacidad. Aún muchos empleadores se basan en prejuicios que no son fundamentados”, explicó.

La debilidad en algunos temas relacionados con la normatividad y la expedición del certificado de discapacidad, que hoy, la mayoría de empresas solicitan también es otra de las dificultades que debe enfrentar esta población.

¿Cuántas personas con discapacidad trabajan?

Datos del Ministerio de Salud revelan que en Santander, a corte de 31 de agosto de 2019, en Santander hay registradas 84.921 personas con discapacidad. Según esta fuente, 2.969 buscan trabajo mientras que 11.222 están laborando.

Además, el Ministerio revela que 7.142 personas estudian actualmente. 2.085 están incapacitadas permanente para trabajar con pensión y 32.175 están incapacitadas permanente para trabajar sin pensión.

Así mismo, especifica que la mayoría de las personas en situación de discapacidad laboran sin ningún tipo de contrato.

705 trabajan con contratos a término fijo, 694 a término indefinido y 9.539 laboran sin contrato.

En Colombia, según Best Buddies, el 80% de la población con discapacidad está desempleada. Según su Gerente de Oportunidad Laboral, la fundación tiene en la actualidad más de 600 personas con condiciones especiales vinculadas en 74 empresas, con un modelo de acompañamiento.