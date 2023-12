$!¿Qué pasa si no renuevo mi licencia de conducción?

Además, si no alcanzó a renovar su licencia en el tiempo establecido es mejor que no saque su vehículo para que evite sanciones. Si usted no conduce podrá renovar su licencia y no tendrá costos adicionales por pagar fuera de la fecha de vencimiento.

Cabe aclarar que si usted alguna vez expidió su licencia o aún la tiene pero no conduce no está obligado a renovar dicho documento.