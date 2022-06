A partir de hoy, en La Casa del Libro Total, estará disponible una exposición fotográfica de las ganadoras del premio a mejor reportaje fotográfico “Nuestra Memoria”. Se trata de una galería de imágenes titulada ‘Pescador en Tierra’.

La ciclovía y los eventos deportivos multitudinarios han sido cancelados porque la cita el domingo es en las urnas. Recuerden consultar su puesto de votación para que no surjan contratiempos.

Pero el lunes festivo podrán programarse con Caminantes de Santander, pues agendaron una excursión al Cañón de las Iguanas, sobre la vía a Zapatoca.

Y a partir del martes, en la alianza francesa de Bucaramanga tendrá lugar “La fiesta de la música Bucaramanga 2022”. Serán cuatro días de presentaciones musicales de diversos géneros. La cita es a las 7:00 p.m.

¿Qué hay en cartelera?

¡Lightyear! El director y sus guionistas nos llevan a una aventura espacial, donde nuestro protagonista, el famoso comandante de Toy Story, está tratando de encontrar la fórmula para alcanzar la hipervelocidad.

Una vez más Pixar logra conectar con los espectadores en los primeros minutos de la cinta, pues muchos coinciden en que es sumamente emotiva y vibrante.

Una aventura que se centra en la ciencia ficción de una forma sencilla y divertida.

Intimidad es una serie que todos tienen que ver.

Nextflix presenta a dos mujeres, Malen y Anne quienes se ven perjudicadas, en el ámbito profesional y personal, cuando salen a la luz unos videos en los que se les ve teniendo relaciones sexuales. Son las dos caras de la violación de la intimidad.

Retrata una realidad en la que una mujer, así no haga nada malo, no cometa ningún delito, si aparece teniendo relaciones sexuales, la tensión que cae sobre ella y el castigo social que cae sobre su vida privada y sobre todo profesional, no tiene comparación si pasara lo mismo con un hombre.

Esta serie contribuye a que reflexionemos como sociedad.