¿Qué planes se pueden hacer en Bucaramanga este fin de semana?

Y para los lectores de Bucaramanga y el área metropolitana, también hay plan. Hasta este domingo 5 de marzo podrán asistir a la Feria de libros originales en el Hotel Chicamocha. Hay más de 500.000 libros nuevos y de segunda, de todos los géneros, desde $5.000 hasta $25.000. La jornada va desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Si quieren un plan tranquilo por la ciudad, Caminantes de Santander organizó para este sábado a las 7:00 a.m., una caminata por los Cerros Orientales a la que podrán llevar a sus mascotas. El punto de encuentro es en el Parque San Pío y son 6 kilómetros de recorrido que incluyen una especial panorámica de la capital santandereana.

Si lo que quieren es irse de compras, no hay mejor forma de hacerlo que apoyando el talento local. Este sábado 4 de marzo habrá una muestra comercial del sector del calzado en la carrera 22, entre calles 18 y 21. Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. se pueden programar con este distrito del calzado y la moda en San Francisco.

¿Qué hay en cartelera?

Esta película de Nick Johnson y Will Merrick los va a enganchar desde el principio con sus animaciones, los gráficos, la música y sobre todo sus personajes.

¿Qué serie ver?

Only Murders in the Building ya estrenó su segunda temporada en Start+ y si están obsesionados con el true crime y el misterio, tienen que verla. En esta serie se combinan a la perfección para crear una de las comedias más complacientes, frescas y descabelladas.

La historia está ambientada en un exclusivo edificio de Nueva York donde tras un asesinato, la vida de tres extraños se une para resolver este crimen que los detectives no han podido.