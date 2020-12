¿Qué se puede hacer y qué no durante este fin de año?

Llegaron las vacaciones. Llegó diciembre. Y aunque las festividades de fin de año se vivirán de manera diferente, bastante atípicas, con un sinnúmero de restricciones ordenadas para evitar aglomeraciones y cualquier situación que ayude a la rápida propagación del COVID-19, muchas personas y familias querrán salir de la rutina y del encierro, programando recorridos, visitas y hasta paseos.

Por ello, Vanguardia le cuenta cuáles son esos sitios de mayor concurrencia durante esta época que estarán en servicio, y los horarios de atención al público. También se anunciarán las medidas que están vigentes y aquellos espacios que permanecerán inactivos, pese a que cada año se caracterizaban por estar entre los preferidos.

Conozca, por otro lado, las ferias y fiestas que no se desarrollarán en los diferentes municipios santandereanos por órdenes del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, quien llamó la atención de la población en general y de las autoridades municipales para que no se “relajen”, no fomenten aglomeraciones y sigan tomando medidas que ayuden a mitigar el riesgo de contagio.

Lo que les preocupa a las autoridades es que las cifras de positivos se incremente se salga de control por la mala conducta de algunas personas y la no aplicación de los protocolos de bioseguridad.

Hasta el jueves 3 de diciembre, Santander permanecía con 4.259 casos activos de COVID-19.

Disfrute con precaución

*El Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, estará abierto al público todos los días, hasta el 17 de enero de 2021, excepto 14 y 15 de diciembre. El propósito es que las personas y las familias disfruten del alumbrado navideño y de actividades culturales.

El horario de atención será:

-Del 2 al 13 de diciembre: De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

-14 y 15 de diciembre: No habrá servicio.

-24 y 31 de diciembre: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

-Del 25 de diciembre al 11 de enero: De 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

-Del 12 al 17 de enero: De 10:00 a.m a 6:00 p.m.

*El Ecoparque Cerro del Santísimo estará abierto todos los días hasta el 17 de enero de 2021, excepto 11,14 y 15 de diciembre, para que las personas y las familias disfruten del alumbrado navideño y de actividades culturales.

El horario de atención será:

-Del 4 al 13 de diciembre: De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

-11, 14 y 15 de diciembre: No hay servicio.

-24 y 31 de diciembre: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

-Del 16 de diciembre al 17 de enero: De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

El espectáculo de la fuente multimedia será a las 6:15 p.m., 7:15 p.m. y 8:15 p.m.

*Por el momento, todos los centros comerciales ubicados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta seguirán atendiendo en su horario normal.

Sin embargo, Caracolí, Cañaveral y La Florida, ubicados en Floridablanca, anunciaron que no harán la tradicional quema de pólvora, para evitar aglomeraciones y cuidar a sus visitantes; pues es un evento que tradicionalmente se hace para convocar a cientos de propios y visitantes para darle la bienvenida a la época más linda del año.

*La Basílica Menor San Juan Bautista, en Girón, reconocida por ser uno de los patrimonios históricos y religiosos, por el momento, solo abre sus puertas en cuatro momentos del día para llevar a cabo las eucaristías: 5:45 a.m., 10:00 a.m., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

El resto del tiempo sus puertas permanecen cerradas para evitar el ingreso constante de feligreses. Hasta el momento, no se ha definido si esta restricción permanecerá hasta el próximo año y qué horarios se manejarán para las novenas navideñas, así como para 24 y 31 diciembre.

*Quienes quieren vivir una experiencia inolvidable y dejarse llevar por el viento y la adrenalina se pueden dirigir hasta Ruitoque, en Floridablanca, donde encontrarán varios voladeros de parapente autorizados por la Administración Municipal.

Los vuelos, en general, se están programando entre las 10:30 a.m. y las 5:00 p.m. La gran mayoría se están realizando bajo reserva para tener un mayor control sobre el aforo; sin embargo, todos quedan sujetos a las condiciones del clima.

El uso de tapabocas es obligatorio. Además se le sugiere a los interesados utilizar ropa cómoda y zapato deportivo o cerrado.

* Las posadas, ecoposadas, hoteles y hostales estarán operando en su horario normal.

*Caminantes y ciclistas que visiten los cerros orientales podrán hacerlo sin ningún inconveniente. Recuerden que no están permitidas las actividades grupales.

Bajo restricción

*El Jardín Botánico Eloy Valenzuela, el Parque del Agua y Acualago, tres sitios que estaban dentro de los planes tradicionales de las familias, por su llamativa decoración y nutrida programación de actividades artísticas y culturales, mantendrán sus puertas cerradas hasta 2021.

*Las actividades comerciales en Bucaramanga finalizarán a las 11:00 p.m. Los planes pilotos de los diferentes establecimientos de comercio seguirán funcionando como lo han hecho hasta ahora.

*El toque de queda en la capital santandereana irá de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. El 8 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero, el toque de queda irá de 11:00 p.m. a 1:00 p.m. del siguiente día.

Entre el 15 y 24 de diciembre, en el marco de la tradicional Novena de Aguinaldos, el toque de queda irá de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

*El uso de la pólvora no está permitido, excepto cuando se han solicitado permisos y es manejado por expertos.

*Paseos de olla en ríos y balnearios están dentro de las prohibiciones, por lo menos hasta principios de enero del próximo año.

* Un total de 27 municipios de Santander se verán afectados por la cancelación de sus ferias y carnavales, que tradicionalmente están programados para desarrollar entre diciembre y enero.

Entre los eventos más importantes que no se podrán realizar en esta temporada están el Festival del Río Suárez, que se desarrolla en Barbosa entre el 9 y 12 de enero; tampoco se llevarán a cabo del 6 al 9 de enero las Ferias de la Cordialidad en Zapatoca, ni las Ferias de San Jerónimo en Málaga. No obstante, resultarán afectados por la no autorización de eventos masivos públicos y privados:

-Albania que programaba sus festividades 30 y 31 de diciembre.

-Cepitá: 16, 17 y 18 de diciembre.

-Concepción: 8 y 12 de diciembre.

-Contratación: Del 30 de diciembre al 2 de enero.

-Coromoro: Del 30 de diciembre al 1 de enero.

-Chima: 23, 24 y 25 de diciembre.

-Guacamayo: 24, 25 y 26 de diciembre.

-Guapotá: 24, 25 y 26 de diciembre.

-Güepsa: 4, 5 y 6 de diciembre.

-Santa Bárbara: Del 4 al 8 de diciembre.

-Macaravita: 28, 29 y 30 de diciembre.

-Valle de San José: 23, 24, 25 y 26 de diciembre.

-Barbosa: 9 al 12 de enero.

-Curití: Del 8 al 11 de enero.

-Encino: Del 8 al 11 de enero.

-Galán: Del 8 al 11 de enero.

-Gámbita: Del 8 al 11 de enero.

-Landázuri: Del 8 al 11 de enero.

-Oiba: Del 8 al 11 de enero.

-Rionegro: Del 8 al 11 de enero.

-Santa Helena del Opón: Del 8 al 11 de enero.

-Simacota: Del 8 al 11 de enero.

-Guadalupe: Del 8 al 11 de enero.

-Sucre: Del 8 al 11 de enero.

-Suratá: Del 20 al 23 de enero.

-Zapatoca: Del 8 al 11 de enero.

-Málaga del 29 al 31 de enero.