Atentos: por paro de profesores, no habrá clases este miércoles en Santander

La Universidad Industrial de Santander, UIS, les anunció a los estudiantes que justo hoy, 2 de agosto, vence el plazo para renovar créditos o beneficios a través del ICETEX para el 2023-2. Los interesados deben acercarse a la oficina de la Sección de Recaudos, ubicada en Administración 3 piso 1, en el horario de 7:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. con los siguientes documentos: formulario de actualización de datos 2/2023, firmado por el estudiante y liquidación de pago matrícula del 2/2023.

En caso de no presentar estos documentos del plazo estipulado y pasa la fecha del pago ordinario, no puede renovar sus créditos o beneficios. Recuerde que el ICETEX no gira pagos extraordinarios y el valor diferencial debe ser asumido por el estudiante.

Vale recalcar que en la UIS, 82,2 % de los estudiantes están cobijados con la política de gratuidad de la educación; es decir, 16 mil 816 se benefician con esta inicitavia. De ellos, 10 mil 954 se favorecen con el Fondo Solidario para la Educación; y 5 mil 862 con el programa de Generación E.