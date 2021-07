A finales de 2018 más de 700 estudiantes del colegio público Camacho Carreño fueron desalojados de su sede escolar, debido a los trabajos de demolición que se realizaron para dar paso a la construcción de una nueva edificación.

A dicha comunidad educativa se le prometió que las nuevas instalaciones estarían listas para finales de 2019, pero hasta la fecha dicha obra ni siquiera ha llegado a la mitad de su ejecución. Hay un retraso acumulado de casi dos años en los trabajos.

Además de la reconstrucción del Camacho Carreño, hay otros tres proyectos de infraestructura educativa pendientes en Bucaramanga: San José de La Salle Sede C, Politécnico Sede C, y Bosconia Santa Rita. En ninguna de estas tres iniciativas se han empezado las labores de construcción.

Es decir, de estas cuatro obras proyectadas entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Gobierno Nacional solamente se ha iniciado una y registra considerables retrasos. De hecho, en estos momentos está paralizada la intervención en el Camacho Carreño, no hay avances desde mayo pasado.

Más de $7 mil millones asignados

Goteras en cubiertas, filtraciones en paredes, baterías sanitarias obsoletas, problemas de ventilación y de iluminación, eran algunas de las fallas que existían en la antigua sede del Camacho Carreño, que tenía casi seis décadas de existencia.

Hasta el momento este proyecto de reconstrucción tiene un presupuesto asignado de $6.692 millones en obras y de $471 millones en interventoría. De acuerdo con lo precisado por el Municipio, los trabajos registran un avance de 19,92%.

Ad portas del reinicio de la alternancia escolar, los más perjudicados son los estudiantes. “Estamos afectados porque dentro de poco entraremos a clases presenciales, y la sede a la que nos trasladaron no cuenta con las medidas adecuadas contra la COVID, como el distanciamiento”, señaló una estudiante de la institución.

Según lo anunciado, la nueva edificación contará con 26 aulas de clase, cinco laboratorios y aulas especializadas, área de cocina-comedor, baterías sanitarias, zonas deportivas y administrativas.

“Es necesario que el Ffie (Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa) se manifieste y que así podamos entender cuáles serán los compromisos, cuándo se reactivará la obra de la Camacho Carreño de forma efectiva. Un colegio que albergará a cerca de 900 estudiantes”, manifestó Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga.

El Ffie es una dependencia que forma parte del Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se viabilizan y se financian proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación y dotación para colegios públicos.

Vanguardia trató de obtener un pronunciamiento por parte de la Gerencia de dicho Fondo, pero no fue posible una entrevista. Sin embargo, la entidad informó de manera oficial que se han realizado múltiples diálogos con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, y que se definió una visita a la ciudad para el próximo 16 de julio.

En mayo pasado, el Ffie argumentó que suspendía las obras del Camacho Carreño debido a problemas relacionados con desabastecimiento de acero en la región.

“En 2015 se firmó un convenio”

Desde el Gobierno Local se aseguró que de forma oportuna se han adelantado las gestiones que tiene a su cargo para la ejecución de tales proyectos, como el traslado de estudiantes o permisos de suelo, entre otras acciones.

“La Administración Municipal ya destinó $18.000 millones, que se encuentran asegurados en una fiducia, para que el Ffie haga realidad los proyectos”, dejó en claro la Alcaldía de Bucaramanga.

Las obras de San José de La Salle Sede C (costo presupuestado en cerca de $5.203 millones), Politécnico Sede C (cerca de $5.042 millones) y Bosconia Santa Rita ($3.000 millones) según lo prometido deben entregarse en 2021, plazo que muy seguramente no se cumplirá ya que hasta ahora se adelantan acciones preliminares para poder iniciar los trabajos de construcción.

Rueda explicó que “la Administración giró $18.400 millones de manera oportuna, entre 2016 y 2017. De los seis proyectos inicialmente previstos, recibimos dos que fueron la Escuela Normal Superior y la Sede C de Santa María Goretti. El Fondo de Infraestructura reasignó a otro contratista los cuatro proyectos restantes.

“Estamos pendientes y haciendo el debido seguimiento a estos proyectos. Justamente el Alcalde Juan Carlos Cárdenas exigió una reunión presencial con la Gerente del Ffie, encuentro que quedó programado para el próximo viernes 16 de julio. Queremos que nos expliquen cuál es la situación de estos proyectos. Exigimos que se cumpla la ejecución a cabalidad de las obras”, agregó la funcionaria.

Oficialmente se calcula que estos proyectos requieren, al menos, un año de trabajos de construcción para su terminación. El Municipio estima que las obras podrían quedar listas a finales de 2022, si se emprenden con prontitud las labores pendientes.

“Nosotros hemos cumplido con las gestiones que son nuestra responsabilidad, como asuntos catastrales, tala de árboles, planes para manejo de tráfico, entre otras acciones. El responsable de las obras es el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa. Como Municipio lo que hacemos es exigir que se cumpla con estos proyectos”, dejó en claro la Secretaria de Educación de Bucaramanga.