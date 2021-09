Si bien el Ministerio de Educación dio las orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos, en Bucaramanga hay polémica por los mensajes de Whatsapp y circulares que se están emitiendo desde las diferentes instituciones educativas.

Según lo expresado por los mismos padres de familia, hay total desacuerdo con los docentes y directivos docentes, quienes han anunciado que se “cancela la virtualidad”, lo que conlleva a que todos los estudiantes deben retornar a las aulas de clases.

Uno de estos casos de inconformismo se presenta en el Instituto Politécnico de Bucaramanga. Padres de familia, acudientes y representantes legales de los estudiantes ya alzaron su voz para empezar a hacer visible su malestar frente a esta decisión que consideran como arbitraria.

Ellos insisten en que prácticamente los están “obligando” a aceptar que sus hijos retornen, cuando hay familias que consideran, por diferentes circunstancias, que no es pertinente aún.

“Tenemos pruebas de que hay grados de 32 niños donde solo están asistiendo dos y de 42 donde solo van seis porque somos muchos los padres que aún no aprobamos la presencialidad. Se prohibieron la entrega de guías. La orden es que si no hay razones o motivos para justificar el ausentismo, se hará denuncia ante el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para que el padre supuestamente responda por la vulneración del derecho a la educación del niño y eso es injusto, es una amenaza”, señalaron.

En la circular número 012 de esta institución, con fecha del 7 de septiembre de 2021, la rectora informó que “debido al regreso a presencialidad no se seguirán entregando paquetes de guías para que el estudiante desarrolle en la casa y menos fotocopias de textos”.

Aclara en el siguiente párrafo de dicho documento, que “las guías que se entregarán serán para trabajos en los salones de clase o para atender casos justificados de no presencialidad de los estudiantes. Las guías de trabajo deben solicitarse con anticipación por parte del docente”.

La semana pasada, precisaron los padres, se realizó una reunión con la rectora para intentar llegar a un acuerdo, pero los ánimos estaban bastante caldeados.

“Se radicaron 37 derechos de petición. El 80% de los padres decidieron seguir en virtualidad. Hay 2.200 estudiantes matriculados entre transición y undécimo grado y solo van 320. Hay papás que por temas de la pandemia están lejos de la ciudad o en otros municipios y aún no pueden regresar y no es justo entonces que la medida sea cerrar el curso o que el niño pierda el año”, dijeron.

Por otra parte, insistieron que “lo que queremos es que se mantenga el horario de lunes y martes presencial, miércoles y jueves virtual, viernes presencial para estudiantes de inclusión y los que no cuentan con internet y sábado virtual que es el día de reposición de clases”.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, respondió que a través de la directiva número 05 de 2021, expedida por el Ministerio de Educación, “se nos invita al regreso a la presencialidad y da tres excepciones”.

Es decir, el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria puede aplicarse únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales:

-Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un metro de distanciamiento físico.

-Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido.

-Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronte una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021.

Según la funcionaria, “para garantizar el metro de distancia estamos manejando dos burbujas (grupos), una va una semana y, la otra, la siguiente, de manera que todos puedan recibir su proceso académico en el aula. Desde la Secretaría de Educación estamos invitando a los padres de familia para que hagan este retorno de sus hijos y, para ello, los rectores deben utilizar las diferentes estrategias y herramientas para poder atenderlos”.

Frente al caso de las quejas presentadas por los padres del Politécnico, la funcionaria manifestó que “debemos regresar a la presencialidad porque están dadas todas las garantías. Todos los maestros ya regresaron a la presencialidad, algunos están esperando completar el esquema de vacunación. Sin embargo, los rectores deben establecer las estrategias para no cerrarle la oportunidad a los estudiantes que tienen alguna situación particular que justifique que no lleguen al aula”.

De hecho, dijo la secretaria, se empezó la vacunación de los estudiantes en las sedes educativas; así como las pruebas en saliva para la detección del COVID-19.

“Nuestra invitación es a que se siga avanzando en la presencialidad. Eso es lo que nos indica el Ministerio de Educación. En el caso de la circular que emite la rectora del Politécnico, ella tendrá que coordinar con sus maestros y equipos esos casos particulares en los que deba hacer la entrega de guías para facilitar el proceso de alternancia”, acotó.