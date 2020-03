Melva Gómez, residente de la finca Villa Patricia, vereda El Guamo, fue una de las afectadas de este sábado, quien relató el miedo que vivieron al escuchar cómo ‘zumbaba’ el río: “no hay palabras para ese susto que pasamos, eran como las 8:00 de la noche cuando sentimos el río encima, salimos pero no pudimos sacar nada, somos los cuidanderos de este lugar; gracias a Dios estamos vivos. Cuando reaccionamos, eso ya estaba encima, no dio tiempo de sacar nada, lo perdimos todo, salimos a donde los vecinos que nos ayudaron.

Lea también: Cerrada de nuevo la vía Bucaramanga – San Gil debido a las fuertes lluvias.

“Vamos para 15 años aquí y es la primera vez que tenemos una emergencia como estas. Esperamos que nos ayuden, perdimos todo”.

La vivienda en la que reside Melva, está a unos 500 metro de la quebrada La Venta, sin embargo, en una curva, la avalancha se desvió invadiendo potreros, carretera, canchas, juegos infantiles y casas.

Martha Isabel Delgado, otra habitante de la vereda Guamo Grande, manifestó su que “de verdad estamos impactados, preocupados, con angustia. La noche del sábado la comunidad se dirigía a nosotros a través de audios, llamadas y redes, informando lo que pasaba, decía que había casas invadidas por la avalancha y que otras se habían caído.