$!Reportan 600 pasajeros afectados por retrasos en el Aeropuerto Internacional Palonegro

Dos vuelos tuvieron que ser cancelados debido a las condiciones climáticas adversas, específicamente la lluvia y la neblina que afectaron los cerros cercanos a la pista. Entre tanto, un vuelo adicional que llegaría sobre las 6:00 a.m. al aeropuerto santandereano tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado. Hasta el momento ya van cuatro vuelos retrasados por neblina.

Los trabajadores de la terminal aérea indicaron que uno de los vuelos, originalmente programado para aterrizar en la capital santandereana a las 6:55 a.m. de este martes, presenta un retraso significativo y se espera que pueda retomar operación sobre las 9:20 a.m.

“El vuelo de las 6:55 a.m. no saldrá porque el avión no llegó de Bogotá. Hay gente con está perdiendo varias conexiones internacionales”, reportó Marwin Tavera, uno de los ciudadanos afectados.