Durante los últimos días, en Santander, la cifra casos positivos diarios de COVID-19, notificados por el Ministerio de Salud no superan los 100 registros y en muertes no se alcanzan los 10 fallecimientos. Ayer, Bucaramanga no registró fallecidos. En algunos municipios, los eventos masivos, deportivos y discotecas ya pueden funcionar con aforo del 50%. (Foto: Marco Valencia / VANGUARDIA)