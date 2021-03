A partir de este 1 de abril habrá rotación en los dígitos de la restricción de Pico y Placa en Bucaramanga. Durante Semana Santa esta medida seguirá vigente durante los días lunes, martes, miércoles y sábado, pues jueves y viernes son festivos y estos días no aplica.

Así las cosas la nueva rotación empezará a regir a partir del sábado 3 de abril, turno en la restricción para los vehículos con placas terminadas en dígitos 3 y 4.

Los días lunes no podrán movilizarse de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 7 y 8. Los martes harán lo propio los dueños de carros y motos que terminen en 9 y 0, los miércoles el turno será para 1 y 2, los jueves 3 y 4 y el viernes no podrán movilizarse aquellos que tengan vehículo con placas terminadas en 5 y 6.