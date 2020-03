Con un fuerte dispositivo, desplegado desde la mañana del sábado por los diferentes sectores de Bucaramanga, la Policía y la Dirección de Tránsito empezaron los controles para el estricto cumplimiento del recién reglamentado pico y placa ambiental.

Entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., la franja horaria con la que se inició esta medida temporal cuyo fin es el de mejorar los índices de calidad de aire, la autoridades confirmaron la imposición de 101 ‘comparendos’ pedagógicos. No obstante, se inmovilizaron 27 motocicletas y 22 carros por otras infracciones.

La entrada en vigencia de la resolución 094 de 2020, firmada por el director de Tránsito de Bucaramanga, Juan Pablo Ruiz, establece que entre el 14 y 31 de marzo, de lunes a domingo, incluyendo festivos, habrá restricción vehicular en toda la capital santandereana, durante las denominadas horas pico: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La rotación de la prohibición será por fecha y último dígito de la placa. Es decir, en los días pares, la medida será para la placa cuyo último dígito sea par; mientras que en los días impares, la medida será aplicada para la placa cuyo último dígito sea impar.

En este sentido, los 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 de marzo no podrán circular en las tres franjas horarias mencionadas los automotores que tengan placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9. En los días 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo no lo podrán hacer aquellos que tengan placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8.

Esta restricción aplica para toda clase de vehículos de servicio particular y público, oficial, diplomático, consular, de importación temporal y/o matrícula extranjera.