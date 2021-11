Santander anunció un nuevo modelo de red hospitalaria

Con este proyecto también se le abrirán las puertas a 22 hospitales públicos del departamento para ‘salvarse’, tras ser decretados en alto riesgo de liquidación. Con el modelo actual, Matanza, California, Vetas y Palmar quedaron para liquidación, desde 2013; incluso, se mantenían en un limbo jurídico porque no podían acceder a recursos, no podían presentar proyectos, no podían utilizar recursos de cuentas maestras, y no podían ingresar a programas de saneamiento fiscal y financiero.

El secretario de Salud, Javier Alonso Villamizar Suárez comentó que “el actual modelo de red en Santander está desde 2013 y ha tenido muchas limitaciones, el nuevo permitirá ampliar los portafolios de servicios. Es decir, las instituciones que cumplan ciertos lineamientos y demuestren que financieramente son capaces podrán prestar servicios de UCI, rayos X o fisioterapia y demás, previo aval otorgado por la Secretaría de Salud de Santander”.

En ese sentido, resumió el funcionario, contar con un nuevo modelo de red, significa disminuir el riesgo en la prestación de los servicios de salud en las ESE, por medio del ajuste a los portafolios de servicios.

“La idea del gobernador nunca fue liquidar, sino organizar la red. Como otra falencia que tenía el modelo de red actual era que algunos hospitales abrían servicios para contratar con la EPS y no los prestaban, ahora también vamos a poder regular ese tema”, acotó.

Desde la Gobernación de Santander, se afirmó que este es el camino para garantizar mayor accesibilidad, equidad, eficiencia, calidad y oportunidad; de hecho, provincias como la de García Rovira, Guanentá, Comunera, Vélez, Yariguíes y Soto Norte tendrán servicios de mediana complejidad en sus cabeceras y servicios de baja complejidad en el municipio de residencia de los afiliados.

Por otra parte, se desarrollarán estrategias como la creación de la ESE en San Vicente de Chucurí, con la que se espera atender a más de 34 mil habitantes, quienes llevan más de nueve años esperando la ejecución de este proyecto. Los Municipios, el Departamento y la Nación, ahora pueden realizar inversiones y destinar recursos en hospitales que hasta el día de hoy se consideraban por fuera de la red.

Cabe destacar que la aprobación de este nuevo modelo se venía buscando desde 2015 cuando se realizó y envió al MinSalud la primera propuesta de actualización, en 2017 se envió la segunda y en 2019 se radicó la tercera.