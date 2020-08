Santander registró ayer 820 nuevos casos por COVID-19

Colombia sumó ayer domingo 23 de agosto, 8.044 nuevos casos de COVID-19. Esta cifra elevó el total de positivos, en todo el territorio nacional, a 541.147, de los cuales 148.708 siguen activos.

El boletín diario del Ministerio de Salud indicó que en Santander se confirmaron 820 personas infectadas, siendo la zona del país con el registro más alto del día después de Bogotá y Antioquia.

Con respecto al número de fallecidos, se pudo establecer que 348 personas perdieron la batalla contra este virus altamente infeccioso, elevando a 17.316 las estadísticas de mortalidad.

De estas últimas muertes notificadas, 34 ocurrieron en territorio santandereano. Se relacionan: cuatro mujeres de 53, 66 70 y 72 , así como cinco hombres de 60, 65, 72, 79 y 90 años en Bucaramanga; un hombre de 26 años y una mujer de 65 años en Piedecuesta; dos mujeres de 50 y 56 años, y cuatro hombres de 52, 67, 73 y 77 años en Floridablanca; una menor de 12 años, y tres hombres de 54, 80 y 88 años en Girón; seis hombres de 36, 52, 70 (2), 78 y 84 años, y tres mujeres de 64, 72 y 97 años en Barrancabermeja; una mujer de 68 años en Curití; un hombre de 58 años en Cimitarra; un hombre de 88 años en Lebrija, y un hombre de 76 años en Vetas.

Lea también: Se prohíbe el parrillero en Floridablanca desde el lunes

Nuevas medidas

A raíz de este desalantador panorama, en Floridablanca el uso del tapabocas, a partir de hoy lunes 24 de agosto, es obligatorio. Es decir, quien no lo use o, aunque teniéndolo lo use se manera indebida, incurrirá en una falta a la seguridad y convivencia ciudadana y, en consecuencia, será sancionado como lo estipula el Código Nacional de Policía.

La multa tendrá un costo de $877.802. En caso de reincidencia, la situación se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se procese al ciudadano por el delito de violación de medidas sanitarias.

Lo anterior fue determinado por el alcalde Miguel Ángel Moreno dentro de su paquete de nuevas medidas anunciadas desde el pasado viernes 21 de agosto, para evitar la aceleración de la curva de contagio por COVID-19, que hasta el 22 de agosto ya había alcanzado los 2.285 casos confirmados tan solo en esta localidad y 12.867 en todo el territorio santandereano, de los cuales 531 están hospitalizados y 208 en Unidades de Cuidados Intensivos.

Esta exigencia, que más bien termina siendo una medida ejemplarizante para los indisciplinados, ha sido bien vista por los ciudadanos. Incluso, el mismo Felipe González, gerente Departamental COVID-19, a través de su cuenta de Twitter felicitó al mandatario por contemplar la obligación y buen uso del tapabocas; no obstante, instó a los demás mandatarios para que hagan lo mismo.

Sin parrillero

Otra de las determinaciones anunciadas por Moreno para enfrentar el pico de la pandemia es la restricción del parrillero y el número de pasajeros por vehículos.

Esto significa que, en Floridablanca, a partir de la fecha y durante los próximos seis días, los motociclistas no podrán llevar acompañantes y en los vehículos particulares solo se permitirán tres pasajeros, quien sea sorprendido incumpliendo la orden será sancionado por la Dirección de Tránsito y Transporte.