El Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander ha enviado al Instituto Nacional de Salud, INS, un total de 631 muestras para el diagnóstico de COVID-19, durante las últimas tres semanas. Sin embargo, solo se han logrado conocer los resultados del 54% de los pacientes que fueron sometidos al respectivo examen.

Esto quiere decir que una prueba de unas cuantas horas está demorando varios días. La lentitud en el proceso, al parecer está en Bogotá y se hizo visible desde que el INS confirmó que el 25 de marzo se dañó una máquina de extracción del ácido nucleico, fundamental para la realización de la prueba diagnóstica molecular del COVID-19. Si bien, la falla técnica fue superada aún así se mantiene un represamiento en la entrega de los resultados, con los cuales el Ministerio de Salud procede a la confirmación de los contagios.

La Secretaría de Salud Departamental, ante esta situación, aúna esfuerzos para avanzar con los trámites que, en menos de una semana, permitirían que el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Industrial de Santander, UIS, entre en funcionamiento. Con esto, se lograría realizar -en promedio- cerca de 100 pruebas diarias.

Javier Villamizar, encargado de la mencionada cartera, espera que en los próximos días ya se tenga esta aprobación. “Desde el jueves pasado estamos en el proceso, haciendo pruebas de bioseguridad, transporte de las muestras, tiempo de refrigeración, estabilidad de las muestras. Ayer se hizo la primera corrida (técnica de control de calidad) para enviarla al Instituto Nacional de Salud, quien se encargará de evaluar y entregar la autorización. Aún no sabemos la cantidad de pruebas que podamos hacer diariamente, pero estamos hablando de aproximadamente 100”.

Este laboratorio, de acuerdo con lo que se pudo establecer, tendría todo para realizar mil pruebas, pero si se realizan 100 pruebas diarias, Santander solo tendría reactivos para 10 días.

El funcionario confirmó que este es un cálculo real, pero precisamente por eso se decidió hacer un convenio entre la Administración Departamental y la UIS para garantizar la prestación del servicio, por lo menos hasta diciembre próximo. Incluso, se adelanta la gestión ante el INS para conseguir más reactivos.

Así las cosas, con esta gestión no solo se descentralizaría el proceso de detección del virus, sino que se aceleraría.

Preguntas y respuestas

¿Cuáles pruebas se realizan en Santander para la detección del Coronavirus?

Por el momento solo se están tomando muestras y se envían a Bogotá. El Gobernador dispuso de unos recursos para obtener 25 mil pruebas rápidas moleculares, que estarían llegando en unos 10 ó 12 días. Y en los próximos días empezaríamos en la UIS con las RT-PCR, que son las que actualmente se hacen con el INS.

¿Cuánto podrían costar estas pruebas por paciente?

Ningún paciente está asumiendo el costo de las pruebas, porque el Estado lo está haciendo. Sin embargo, una prueba rápida podría costar entre $35.000 y $42.000 y la PCR cerca de $500.000

¿Durante cuánto tiempo se realizarán las pruebas en el laboratorio de la UIS?

Ya se firmó un convenio donde la Gobernación de Santander y la UIS deben garantizar unos recursos hasta el 31 de diciembre, que incluye personal y reactivos. Esto no es de dos o tres meses, aún no sabemos cómo es el comportamiento de la pandemia.

Si el Laboratorio de la UIS entra en operación, ¿a quién se le entregarán ahora las muestras?

Independiente de que las muestras sean procesadas en la UIS o en el INS, el Laboratorio Departamental de Salud Pública seguirá recibiendo las muestras. Nosotros nos encargamos del traslado.

¿Cuánto tiempo demora el Laboratorio Departamental en enviar las muestras al INS?

Todos los días, antes de que finalice la tarde, se envían las pruebas a Bogotá. El INS contrató una empresa, quien es la encargada del transporte.

Hemos presentado inconvenientes en dos ocasiones y nos ha tocado enviarlas por tierra en un carro de la Gobernación de Santander.

¿Cuánto puede durar una muestra en conservación?

Las conservaciones de las muestras biológicas para la detección de COVID-19 pueden durar entre 48 y 72 horas en cavas refrigeradas.

¿Cómo es el proceso para tomar una muestra?

El Call Center recibe la llamada, si clasifica para caso sospechoso nosotros nos comunicamos con la EPS del paciente para que se tome la muestra. Este es el primer conducto del protocolo.

¿Qué sucede cuando el Ministerio de Salud confirma un caso?

Si sale un caso confirmado, el Laboratorio Departamental de Salud Pública comienza la búsqueda activa entre los posibles contactos estrechos. Ahí sí nos corresponde a nosotros tomar las muestras y hacer todo el proceso para enviarlas a Bogotá.

¿Cuántas personas se encargan de esta labor?

Tenemos una bacterióloga, así como dos auxiliares para el tema del embalaje.

Se está haciendo la gestión para contratar a dos bacteriólogas y una auxiliar, ya que se fueron dos auxiliares y una bacterióloga por temor a contagiarse.

¿Este personal tiene garantizados los elementos de protección?

Las personas que están en contacto directo con las muestras, así como los que van a hacer la visita epidemiológica tienen sus trajes y elementos de protección. Están escasos, pero a ellos sí se les ha garantizado.

Hospitales y personal salud del departamento, ¿cómo están de insumos para la toma de muestras?

El Gobernador Mauricio Aguilar dispuso de recursos para la entrega de kits de protección especializados a todos los hospitales de la red pública del departamento.

Ya se adelanta la parte contractual, pero lo que nos vaya llegando lo vamos a empezar a distribuir por provincias. Lo más solicitado fue guantes, tapabocas, polainas y medio de transporte viral, entre otros.

¿Cuál es la mayor dificultad al momento de tomar muestras?

Isopos, no hay isopos. El problema realmente es que no hay insumos para el tema de muestras y puede que llegue el día en que no tengamos para tomarlas por los isopos, ya que estos son los que se utilizan para hacer el hisopado orofaringeo y nasofaringeo.

Claro que también se requieren guantes, polainas, bata desechable, overoles, trajes especiales para las visitas de campo y contagios masivos.

Han llegado quejas sobre muestras que presuntamente se han tenido que desechar porque el Laboratorio Departamental no las recoge, ¿es verdad?

La EPS está en la obligación de tomar la muestra y hacerla llegar al Laboratorio Departamental de Salud Pública, así que es imposible que eso hubiera sucedido.

La primera muestra la toma la EPS y cuando un caso está confirmado nosotros salimos con equipo médico y el epidemiólogo, hacemos la visita de campo y se toman las muestras a los contactos estrechos. De los dos primeros casos confirmados salieron 70 personas para muestras.

¿Alguna prueba de la enviada al INS ha sido rechazada?

Hasta ahora no hemos presentado inconvenientes. Ninguna ha sido rechazada, ni nos han dicho que tenemos que repetirla.

¿Cuántos casos se esperan en Santander?

Esperamos cerca de 20 mil casos en Santander. Según la proyección del Ministerio de Salud, el 88% podrían ser casos leves y asintomáticos, el 6% moderado y el 6% grave.

¿Tenemos UCI para atender estos casos, según la proyección?

Sí, pero tenemos que correr porque necesitamos más Unidades de Cuidados Intensivos.

Ayer, el Gobernador entregó 10 camas para la UCI de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca para atender pacientes severos y moderados con COVID-19, así como ventiladores, monitores multiparámetros de signos vitales, monitores y ventilador de transporte, desfibrilador, electrocardiógrafo, equipos de gases arteriales, bombas de infusión y demás dispositivos requeridos.