Cuando se habla de vacaciones, a muchos se les viene a la mente la palabra playa, y sin duda, en Colombia, la costa Caribe es un destino para ello.

Muchos santandereanos y otras personas del interior del país, tendrán en mente las vacaciones de Semana Santa, rumbo al mar.

Pero qué es lo que debe saber de estos viajes en época de pandemia. Esta es la radiografía en ciudades como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Barranquilla arrancó la semana con un 81% de ocupación de camas UCI según los dio a conocer este martes Humberto Mendoza, secretario Distrital de Salud, quien indicó que los jóvenes y adolescentes son los mayores vectores de contagio.

“Esa falsa sensación que expresa el mundo, Colombia, la Región Caribe y Barranquilla no es la adecuada. La vacunación hace parte de la vacunación, pero no puede llevar al relajamiento”, afirmó el secretario distrital de Salud.

Según el mandatario, la positividad de Covid-19 se incrementó en Barranquilla desde el 14 de enero y con un aumento del 8 de marzo a la fecha en un 22%.

Sobre las medidas restrictivas que ha tomado la Alcaldía para evitar más contagios, Mendoza manifestó que “las medidas de control de aforo, de reuniones y las medidas de control de fiestas clandestinas, son las que deben ayudarnos a controlar, no solo la positividad, sino a poner en la agenda pública nuevamente que el virus no se ha ido, que la solución no está resuelta y que la vacunación es la medida efectiva, pero que apenas estamos iniciando”.

Por ello, ante el rebrote del COVID-19 La Arenosa, a propósito de la llegada de la Semana Santa, decretó el toque de queda y la ley seca.

La restricción a la movilidad nocturna va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, entre el 25 de marzo y el 29 de marzo, y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.

“Esperemos que estas medidas, diariamente en su medición, den resultados, acompañados de los toques de queda y ley seca de los próximos fines de semana, muy especialmente el tema de Semana Santa, que sería donde podría haber los mayores riesgos de interacción social. Derivado de los análisis que hagamos de estas medidas habría que ver qué medidas, conjuntamente con el Gobierno nacional, se toman. Nosotros esperamos que esa positividad baje, que esos usos hospitalarios bajen y de esa manera no se acuda a medidas más restrictivas”, manifestó el funcionario.

En el caso de Santa Marta, la alcaldesa Virna Johnson, hizo un llamado desde su cuenta de Twitter para que el Ministerio del Interior permita tomar medidas más estrictas como el cierre de playas y así evitar el contagio.

De hecho, en la ciudad están estudiando una cuarentena total, pero por ahora hay toque de queda desde las 8 de la noche y la ley seca desde las 6 p. m. Estas seguirán durante las siguientes semanas.

“Quiero reiterarles a Turistas, visitantes y a los habitantes que este puente festivo y todos los días es necesario cumplir con las medidas estipuladas en el decreto 059: ley seca, toque de queda, pico y cédula, entre otras medidas allí planteadas. Igualmente es importante cumplir con el aforo en las playas, con las reservas que hay que hacer para ingresar a ellas y con la responsabilidad de no generar aglomeraciones”, dijo la mandataria.

Hasta el momento en la ciudad hay más de 1250 casos activos de la enfermedad, y se han reportado más de 750 fallecidos.

En Cartagena, Los operativos de control en Cholón, Playa Blanca, Bocagrande y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) son algunas de las medidas que integran el plan de acción dispuesto por la Alcaldía.

Entre las medidas que siguen vigentes se encuentran: el toque de queda de lunes a jueves, desde las 0 horas hasta las 5 horas de cada día; y viernes, sábado y domingo desde las 2 horas hasta las 5 horas de cada día. En el caso de los días festivos la medida aplica desde las 2 horas hasta las 5 horas de cada día; durante esos horarios no se permite el consumo de bebidas embriagantes y alcohol en espacios públicos.

De igual manera está prohibido el uso del espacio público (que no tenga aval de las autoridades) para celebraciones o aglomeraciones; la realización de espectáculos públicos o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo en playas y espacios públicos; la utilización de pick-up, o de cualquier otra clase de artefacto de amplificación sonora que genere alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana.

El lanzamiento de la temporada de Semana Santa quedó previsto para el jueves 25 de marzo, a las 5 de la tarde en la bahía de Las Ánimas, frente a la Alcaldía de Cartagena.

Este lunes festivo 22 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó 53 contagios nuevos de COVID-19 en Cartagena. Con esta cifra, los casos totales en la ciudad ascienden a 58.229. La autoridad sanitaria no reportó fallecimientos por causa del virus.

Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en la ciudad se mantiene en 1.026. También se reportan 56.700 recuperados y 503 casos activos.