Santandereana recibió distinción a ‘mejor estudiante’ en Francia

“Los franceses son muy metódicos y organizados. Ellos piensan colectivamente y eso es lo que más me gusta de este país. Aquí se piensa en el bienestar de todos”, señala.

“Cuando entré a la universidad me di cuenta que Francia era la cuna de mi rama favorita del derecho: el derecho público. Tras un tiempo, mi anhelo fue materializándose, empecé a estudiar francés con miras a realizar el intercambio de doble titulación que tiene la UIS con la Universidad de Poitiers”, recuerda.

“Nunca imaginé que fuera posible. Nunca pensé que siendo la única extranjera no franco parlante pudiera lograr algo así. Me siento muy orgullosa, no solo fue un reconocimiento profesional, también tiene sus matices personales”, menciona la santandereana.

“Saber que mis padres envejecen lejos de mi es muy duro. Pero estar aquí me ayuda a garantizarles una vejez digna”. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA)

Nunca rendirse

Aunque hoy Laura trabaja en un establecimiento público del Estado francés y da por hecho que hará su vida en Poitiers, reconoce que muchas veces debido a la exigencia académica, a las noches sin dormir, a la diferencia de idioma y al estar lejos de su familia y amigos, quiso abandonarlo todo.

Sin embargo, sus padres, quienes desde un hogar de zapateros hicieron todo lo posible por sacarla adelante, fueron su fortaleza para no desfallecer.

“Esa fue la fuerza que me llevó a querer honrarlos, a pensar en ellos y a desear darles una mejor vida. El sacrificio de mis padres es la fuerza que me levanta todos los días y que me hace decir: si mis papás pudieron sacar adelante un hogar, habiendo nacido sin nada, yo también puedo. Esta es mi forma de demostrarles que todo ese esfuerzo, valió la pena”, expresa la estudiante, quien en los próximos días recibirá su título de abogada UIS.

Además de su familia, Laura no duda en aceptar que la formación y el apoyo recibido por la UIS es parte fundamental de lo que ha logrado hasta el momento.

“Gracias a su excelencia académica pude dar la talla aquí”, menciona.

“Aprovecho esta ocasión, para decirle a todos los jóvenes que no dejen morir la universidad pública. Si la universidad pública no existiese, yo no habría podido ser quien soy hoy”, añade, reconociendo la situación que hoy enfrenta el país.