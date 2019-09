Dicen que la vida es una sucesión de decisiones y que cada elección determina el rumbo de nuestro destino, pero a veces no somos nosotros quienes hacemos estas elecciones, sino personas ligadas a nuestra vida, en donde de alguna manera, nos vemos afectados. Así fue el caso de Óscar Adolfo Rueda, a quien su madre, decidió dar en adopción por distintas razones que, quizá, solo ella conoce, pero qué hizo que este niño, convertido ahora en un hombre, pudiera crecer en un entorno lleno de amor, salud y seguridad, aunque se encontrara a casi 9.200 kilómetros de distancia.

Óscar nació en Bucaramanga, su madre, según los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se llama Ana Lucía Arboleda Valencia, y en aquella época tendría 27 años. Según relata el mismo Óscar, por lo que ha llegado a saber, “sus padres tenían algunos problemas” lo cual dificultaba que su bebé estuviera en un entorno seguro y sano.

Es así como a sus seis meses de vida, llegó a Ibagué, Tolima, para que una madre sustituta del ICBF se hiciera cargo de él mientras encontraban una familia que quisiera adoptarlo.

El día llegó, una pareja noruega decidió que Óscar sería su hijo, lo adoptaron, se lo llevaron para su Noruega, cambiaron su nombre a Erlend Byrkjeland y le dieron todo lo mejor que pudieron. Ese esfuerzo se ve reflejado en la persona que es hoy, un hombre saludable, lleno de amor, economista, especialista en marketing y que ahora se encuentra estudiando para ser contador.

Sin embargo, aunque tiene lo que podría llamarse ‘una vida perfecta’, hay algo que sigue inquietando a este joven santandereano de sangre, pero noruego de nacionalidad: Sus orígenes. Óscar se enfrenta a una incansable búsqueda para encontrar a su madre biológica.

“Quiero encontrar a mi familia, tengo mucha curiosidad y no deseo arrepentirme de nunca haberlo intentado. Ese es mi mayor sueño ahora”, le contó Óscar a Vanguardia.

Por otro lado, manifestó que su familia adoptiva, a la cual ama y con la que está inmensamente agradecido, lo está apoyando en todo este proceso de búsqueda de sus raíces.

“Mi madre y mi padre adoptivos piensan que lo que estoy haciendo está bien, tenemos una muy buena relación y son los mejores padres del mundo”, señaló.

En cuanto al reencuentro con su familia, Óscar no sabe qué pensar de aquel momento, solo cree que estará cargado de emociones. “Pienso que será algo extraño, pero lleno de emociones”, expresó.

Es así como este joven, en medio de su búsqueda, ha intentado hacer todo lo que está a su alcance.

“Logre encontrar a mi madre sustituta en Ibagué. Mi familia y yo la visitamos en 2005 y fue muy agradable. También me puse en contacto con el ICBf mediante correo electrónico, pero todavía no me han respondido. Quiero tener una reunión con ellos para saber si tienen más información sobre mi pasado. Les escribí hace dos semanas, pero sé que tienen mucha cosas qué hacer”, dijo.

De igual forma, Óscar, mediante la fundación ‘Busco a mi familia biológica en Colombia’, ubicada en Medellín y dirigida por Jorge Restrepo, ha estado haciendo todo lo posible por encontrar a la mujer que le dio la vida.

Restrepo, quien lleva 10 años dedicados a realizar esta hermosa labor de juntar familias que se creían perdidas, asegura que para los adoptados es de suma importancia encontrar a sus familias biológicas pues esto se convierte en una terapia que sana las heridas que pueden quedar cuando descubren que fueron dados en adopción.

“Los adoptados solo quieren buscar y encontrar sus orígenes y así poder cerrar ese capítulo en su vida. Para ellos no es nada fácil saber que fueron dados en adopción, sin importar si sus padres adoptivos les hayan dado una buena vida”, comentó Restrepo.

De igual forma, aunque la tarea ha sido complicada, sienten que cada vez están más cerca y asegura que han buscado información en bases de datos de la Registraduría para lograr conseguir el número de cédula de la madre de Óscar.

Es así como este domingo, Óscar junto a su novia, nacida en Fresno, Antioquia, y quien también fue adoptada por padres noruegos y acaba de encontrar a su familia en Bogotá, visitarán su país natal para continuar con la tarea de descubrir, conocer y sentir sus raíces. Óscar, acompañará a su pareja en el proceso del reencuentro, mientras espera que su mamá, Ana Lucía Arboleda Valencia, no se asuste y, al igual que él, esté dispuesta a conocerlo.

Si usted es la madre o algún familiar de Óscar, o tiene algún tipo de información que puede le pueda ayudar a este joven con su búsqueda, se puede comunicar al número 300 5282417.