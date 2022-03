“Fundamental que los 39 municipios que no han podido acogerse a la nueva medida de eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos, que aceleren la vacunación. También recomendar a las personas con comorbilidades, afectaciones respiratorias y no vacunados a seguir usando el tapabocas”, acotó.

Lo anterior quiere decir que cerca del 32% de la población aún no han completado sus esquemas de vacunación y el 18% no ha recibido ninguna de las dosis.

La Secretaría de Salud de Salud de Santander le sugirió a los alcaldes buscar puerta a puerta a aquellas personas que aún no tienen, no han completado o tienen pendiente reforzar el esquema de vacunación contra el COVID-19.

De acuerdo con la última encuesta de Pulso Social, en Bucaramanga y su área metropolitana, las principales razones por la que las personas no se han vacunado es porque no han tenido tiempo, creen que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos y no creen que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

Frente al tema, se hace preciso señalar que la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, que hace seguimiento semanal a la efectividad de las vacunas de Astrazeneca, Pfizer y Moderna, en su quinto reporte de este año demostró que luego de 25 semanas, la efectividad contra enfermedad sintomática se puede reducir hasta por debajo del 20 %. Sin embargo, la aplicación de la tercera dosis, vuelve a elevarla por encima del 60 %.

No obstante, la Agencia detalló también que las dosis de refuerzo de las vacunas mencionadas aumentan la protección contra hospitalización al 90% y su efectividad contra la muerte al 95%.