Este limitante lleva meses preocupando a los prestadores del servicio de salud que temen el tener que inhabilitar camillas de las Unidades de Cuidados Intensivos ante la imposibilidad de atender de manera adecuada a todos los pacientes que son internados.

Ahora, durante el tercer pico de contagios que golpea a Santander, se ha complicado la administración de los insumos que no son suficientes para tratar a todas las personas en estado crítico por Covid-19. Los últimos días han sido los más preocupantes.

El problema se ha dado principalmente en relajantes musculares y algunos sedantes clave para mantener a los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Mario Castillo, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Clínica y Cuidados Intensivos capítulo Santander, complementa que estos insumos médicos son valiosos para los pacientes que al contagiarse de Covid-19 y desarrollan enfermedades críticas, deben recibir oxígeno a través de respiradores mecánicos.

Dichos ventiladores deben ser conectados a personas que tienen complicaciones para respirar, y hacen del patrón respiratorio del paciente, pues respira por este. Por lo tanto, es necesario aplicar medicamentos para que la persona tolere tal ventilación artificial y se acople al trabajo que hace el ventilador en sus pulmones.

Lea: Es inevitable que variante Delta del Covid-19 llegue a Colombia: Minsalud

“En este momento tenemos un desabastecimiento importante de los medicamentos para hacer una sedación adecuada para este procedimiento en todas nuestras instituciones del departamento”, afirmó Castillo.

Carlos Ibarra, subgerente de Servicios Médicos del Hospital Universitario de Santander, HUS, explicó que esto se debe a que hay un alto consumo de estos medicamentos, y su capacidad de fabricación no es tan grande. "La alta demanda ha provocado que no sea suficiente la producción, pues es un problema que no solo se vive en Santander, sino que afecta al resto del país".

Castillo agregó que esto dio pie a que se diera un sobrecosto de los mismos, por lo que es difícil adquirirlos. Por otro lado, que es un problema de aumento de contagios más que del trabajo de los hospitales, pues se incrementa la necesidad de suministrar los fármacos.

Es por esto que hay riesgo de que se den complicaciones en el manejo del paciente que se encuentra en esta situación. Si no se sedan correctamente, no habrá una transfusión adecuada de oxígeno.

Incluso cada paciente se seda de forma diferente. Están los que requieren hasta dos tipos de medicamentos, máximo tres o cuatro y el suministro depende de cómo la persona reaccione a dichos sedantes.

Por su parte, el Subgerente de Servicios Médicos del HUS, dijo que en los últimos cinco días la falta de sedantes ha sido preocupante, pues solo están trabajando con un tipo de medicamento, pero no es suficiente.

Es por esto que han enviado cartas a la Secretaría de Salud departamental y al Ministerio de Salud contando las dificultades que se viven en el hospital, pero hasta el momento no se ha dado una solución oportuna a la crisis.

"Por ahora trabajamos con lo que tenemos, no podemos hacer nada más. Hemos suministrado otro tipo de sedantes con dosis más altas para que el paciente se profundice más y no pelee con el ventilador", indicó el médico Ibarra.

Le puede interesar: "Colombia será uno de los primeros países con un sistema de vacunación de privados"

Castillo agregó que a este inconveniente se suma la falta de oxígeno, que tiene que administrarse de tal forma que dure lo suficiente para evitar que se agote, ya que cuentan con unidades reducidas de dicho insumo.

Además, sugirió hacer una redistribución de dichos medicamentos partiendo de la demanda de cada institución, para que a ninguna le falten los insumos necesarios para el tratamiento de pacientes críticos y así se pueda tener un escenario más seguro para todos.

Ante esta situación, el anestesiólogo intensivista reiteró la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad para reducir las cifras de contagios que se registran en el departamento, como lavado de manos, uso adecuado de tapabocas, distanciamiento social, evitar aglomeraciones y vacunarse. De esta forma disminuirá el colapso hospitalario y habrá mejor manejo de los contagiados por el virus.