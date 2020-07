Se extendió cierre de dos plazas de mercado en Floridablanca

Tal y como se tenía previsto por las autoridades, el cierre preventivo de las plazas de mercado Central y Campesina, ubicadas en el Casco Antiguo de Floridablanca, se prolongó hasta la próxima semana.

La idea es asegurar que cuando estos centros de acopio abran sus puertas nuevamente, no representen riesgo de contagio de coronavirus entre vendedores y compradores.

El cierre de estos dos lugares inició el jueves 16 de julio y se tenía previsto finalizarlo ayer; sin embargo, la nueva fecha de reapertura será el miércoles 29 de julio, cuando se cumpla el tiempo estipulado en el protocolo expedido por el Ministerio de Salud.

Para tomar esta decisión que, sin duda alguna afectará a cerca de 200 vendedores de la Plaza Central y a 230 asociados de la Plaza Campesina, se realizó una reunión con funcionarios de la Secretaría Local de Salud.

Olga Caballero, encargada de la mencionada cartera, señaló que “estos 14 días son fundamentales y por eso es importante que los inquilinos acojan la medida. Este Gobierno entiende las afectaciones económicas que puedan estar viviendo, pero la vida vale mucho más, y no la vamos a arriesgar”.

Horacio Gaitán, representante legal de la Plaza de Mercado Central, señaló que, si bien están de acuerdo con la determinación, es claro que afectará a muchas personas “teniendo en cuenta que hay vendedores que lo que hacen en el día no les alcanza ni para comer. De alguna manera hacemos un llamado al Alcalde (Miguel Moreno) para que ayude a las personas más necesitadas”.

Por otro lado, Gaitán hizo un llamado a la Secretaría Local de Salud para que se agilice la búsqueda activa, ya que le aplicación de las pruebas se ha tornado lenta, especialmente con quienes tuvieron contacto estrecho con el caso positivo que aún sigue en atención.

“Después de que se le entregó el listado a la Secretaría empezaron a llamar, pero en algunos casos ni preguntaron qué contacto habían tenido con la persona contagiada. Por ejemplo, a mí me llamaron y ni siquiera me preguntaron si había tenido contacto, solo me dijeron que, si trabajaba en la plaza y listo que el martes o miércoles me hacían la prueba”, precisó.

Esta redacción pudo conocer que un vendedor de la Plaza Central falleció el pasado lunes. El hombre, aunque solicitó la prueba por síntomas asociados al COVID-19 nunca se la realizaron. La Secretaría Local de Salud señaló que no hay información oficial.