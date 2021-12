Se graduó joven a la que no querían darle el diploma por tener el cabello azul

"No me querían dejar graduar ya que tengo mi cabello de color azul, a lo que ellas se apegaban al manual de convivencia, cosa que no pueden hacer porque la constitución dice que tenemos derecho a la libre personalidad. Yo hice un derecho de petición tanto verbal como escrito. Hice un vídeo, en el cual exponía mi caso. A las horas de haberlo hecho, se virilizó y llegó a oídos de la Secretaria de Educación. Ella llamó a la rectora y le dijo que tenía que dejarme graduar el viernes 3 de diciembre", afirmó Leidy a Vanguardia.

"Si me pude graduar, obviamente se notó la cara de disgusto de estas directrices, pero igual si pude. Ya graduada no me siento satisfecha, quiero que la generación que viene tenga sus derechos, y no solo eso, también quiero que la rectora, siendo una servidora pública, sea un poco más paciente o educada. Ya que cuando uno se dirige de manera respetuosa, lo mínimo que uno espera es igualdad", comentó la joven.

Las directivas del colegio no se han pronunciado públicamente hasta el momento.