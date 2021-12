Se mantiene la ‘Operación Despeje’ en calles y aceras de Bucaramanga

A pesar de que más demoran los inspectores y los uniformados en despejar las calles que los vendedores informales en volver a invadirlas, la Alcaldía de Bucaramanga advirtió que durante lo que resta de diciembre se adelantarán diversos operativos de control del espacio público.

Justo en la mañana de ayer, zonas como las calles 33 y 34, entre las carreras 15 y 17 del Centro de Bucaramanga, que siempre se ven ocupadas, fueron despejadas del comercio informal.

El operativo se hizo para verificar el cumplimiento del Decreto Municipal 154 y la Resolución 0291 de 2021, las reglamentaciones que permiten el uso transitorio del espacio público para las ventas informales, pero cumpliendo las reglas fijadas.

Desde las primeras horas de ayer, tal y como seguirá ocurriendo hasta el fin del año, funcionarios e inspectores de la Secretaría del Interior, de la mano de la Policía, el Ejército, Tránsito y Migración Colombia, se tomaron las calles céntricas para continuar con los controles de espacio público durante esta temporada de fin de año.

Melissa Franco García, secretaria del Interior de Bucaramanga, explicó que en el sector en mención “se estableció un cerco para verificar las medidas de cada uno de los mobiliarios usados por los vendedores ambulantes para exponer sus mercancías”.

“El mobiliario no puede superar una altura de un metro con 80 centímetros. Quienes no cumplían con estas medidas no podían ingresar a zonas como el Paseo del Comercio, por lo cual la mayoría optó por acogerse”, dijo la funcionaria.

“Además, no se permitirá que sean bloqueados los ingresos a los establecimientos formales ni a los pasajes comerciales”, aseveró.

Según la funcionaria, desde la Alcaldía se ha insistido y socializado que para esta temporada se permiten las ventas en el espacio público, pero cumpliendo las reglas establecidas por la Administración.

Recordó que los horarios de ventas de los informales, de acuerdo con los actos administrativos referenciados, se establecieron de la siguiente manera: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; y los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Adicionalmente, de la mano con la Fuerza Pública, seguimos realizando acciones de requisa y de verificación de antecedentes para brindarle una mejor convivencia y seguridad a todos los ciudadanos que durante esta época realizan sus compras en la comuna Centro de la capital santandereana”, agregó Franco García.