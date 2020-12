La venta de trucha deshuesada, salmonada y en filete que se hace desde la piscícola Aguablanca fue una de las más perjudicadas con la emergencia ambiental que se presentó durante este fin de semana en Floridablanca, sobre uno de los recursos hídricos más importantes del área metropolitana. Al menos, 70 mil truchas murieron el pasado sábado, en el lugar.

Sin embargo, Marcela Toloza Cuta, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Floridablanca, dijo que la cifra aumentó porque en la mañana de ayer recibió el reporte de otras 2 mil truchas muertas en una piscícola localizada en la vereda San Ignacio.

Esta mortandad, explicó la funcionaria, se desencadenó por la contaminación que soporta el Río Frío, a raíz del derrame de aceite vegetal que se originó debido al volcamiento de un camión cisterna.

Lo que más le inquieta a las autoridades locales y ambientales es que si bien el accidente, ocurrido en el kilómetro 32+870, a la altura de la vereda Guarumales del municipio de Tona, sobre la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona, fue dado a conocer por Vanguardia el pasado viernes 18 de diciembre, nunca fue reportado por la empresa como está establecido en los lineamientos.

Es decir, todas las empresas que cargan y transportan sustancias que pueden generar algún tipo de afectación ambiental deben presentar un plan de contingencia ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. En este caso, nunca se presentó, por lo que se adelanta la investigación para iniciar los procesos administrativos y sancionatorios correspondientes en conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Esta omisión representó que no se pudiera activar adecuadamente el protocolo que siempre debe cumplirse en situaciones como estas, donde se ven afectados los recursos naturales.

De igual forma la empresa deberá adelantar las acciones necesarias para restaurar el afluente hídrico en sus condiciones iniciales.

De acuerdo con las autoridades, la contaminación y el accidente solo fueron relacionados cuando residentes y visitantes del sector rural de Floridablanca encendieron las alarmas al evidenciar que la tonalidad del agua y el olor del río habían cambiado.

En investigación

Diego Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental de la Cdmb, explicó que una vez reciben el reporte de lo sucedido se empiezan a recoger muestras para adelantar los estudios físico-químicos que permitan establecer qué tipo de sustancia realmente fue la que cayó al río, aunque inicialmente se habla de aceite.

“Las muestras son evaluadas por el laboratorio del AMB. Los resultados nos indicarán que tipo de sustancia es exactamente, densidad, cantidad y características”, subrayó Barajas.

Un informe preliminar da cuenta que el derrame afectó más de 30 kilómetros de recorrido de la fuente hídrica, así como una de las bocatomas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, por lo cual la empresa se vio obligada a suspender el servicio, por más de siete horas, para los habitantes que se abastecen de esa entrada de agua.

Por su lado, la jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Floridablanca agregó que la pérdida de las truchas se desencadenó porque el aceite creó una capa en el cuerpo de agua que no permite que se adelante el proceso de oxigenación.

En este sentido, hasta que no se supere la emergencia se le advierte a la comunidad que no puede bañarse en el río, ni utilizar el agua para el consumo, porque aunque se trate de un agente que no es altamente contaminante no se ha establecido en qué porcentaje pueda afectar la salud humana y la piel.